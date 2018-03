É hoje! Daniel vem a Manaus para show inédito no Dulcila

Manaus - Noite de reencontros. O público manauense poderá matar as saudades do cantor sertanejo Daniel, na noite desta quinta-feira (22), no Dulcila, localizado na av. Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O cantor concedeu uma entrevista exclusiva ao EM TEMPO. No bate-papo falou sobre sua atual turnê, que é formada por canções que fizeram sucesso na época em que fazia dupla com João Paulo e fez comentários sobre o atual cenário da música brasileira. Confira a entrevista.





EM TEMPO - Como é a sua relação com o público manauense e quando foi a última vez que você veio se apresentar aqui em Manaus?

Daniel - Essa terra é maravilhosa, minha relação com o público manauense é ótima, são pessoas que gostam das coisas do interior como eu, que amam a natureza! Estive em Manaus no final de 2013 e passei por uma experiência única que foi nadar com os botos. Naquela ocasião realizei um show também na cidade. As belezas que vocês possuem aqui são incontáveis.

ET - O sertanejo é um ritmo que vem se firmando cada vez mais no gosto popular do brasileiro nos últimos anos. Como você vê esse cenário musical atualmente? E a presença do "feminejo"?

Daniel - Eu acho importante essa renovação que vai acontecendo, novos nomes surgindo e se destacando, inclusive entre as mulheres. Desde as precursoras como as Irmãs Galvão, Jayne, Roberta Miranda, as mulheres sempre tiveram um espaço mas ainda tímido, e agora conquistaram de vez o carinho do público, fico feliz por ver tantos talentos despontando. A música sertaneja é querida pelo Brasil todo, está na identidade do nosso povo.

ET - Com que artistas você gostaria de trabalhar no sertanejo? E fora dele?

Daniel – Ah... isso é difícil dizer. Admiro muitos artistas dentro do cenário do sertanejo, e também sou fã do trabalho de muita gente do rock, MPB, samba, enfim. Acho difícil citar nomes. Um cara com quem eu tinha o sonho de cantar era o Roberto Carlos, e foi uma honra poder realizar isso alguns anos atrás.

ET - O seu último CD possui o mesmo título do álbum de estreia. Quem é o Daniel hoje, depois dessa jornada musical?

Daniel - Pois é, optamos por deixar simplesmente ‘DANIEL’, e acho que eu sou um misto de novidade e resgate, ao mesmo tempo em que gosto de ineditismo e novos arranjos, também sou saudosista. O Daniel hoje é um cara muito realizado, que fez coisas que nem chegou a sonhar, sou grato a Deus por tudo que acontece na minha vida e na minha carreira.

ET - O que a turnê "Amores Seletivos" representa no momento atual da sua carreira?

Daniel - Esse show tem novidades, canções inéditas deste mais recente projeto que lancei, que inclusive ganhou o Grammy Latino no ano passado, e músicas que fizeram sucesso com João Paulo & Daniel, outras canções de outras fases da carreira acabam amarrando tudo isso.

ET- Reencontrar os fãs em Manaus. Qual significado tem para você?

Daniel - Estou muito feliz por voltar, podem esperar um show cheio de energia positiva. Vamos nos divertir, nos emocionar, passar um tempo juntos para matar essa saudade.

ET - Quais são os próximos passos na carreira?

Daniel - Para este ano ainda temos previsão de um projeto, que está sendo elaborado pela Universal Music. Em breve devo ter mais notícias para contar para vocês.





Edição: Wallace Abreu





