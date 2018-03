'Feira do Paço' anuncia sua terceira temporada com muitas novidades

Manaus - O evento, que antes era realizado sempre ao segundo domingo de cada mês, agora ganha mais um dia: os sábados. Serão dois dias de atividades culturais, todos os meses, com expositores dos mais diversos segmentos da economia criativa.

Entre as novidades da edição de 2018, que acontece nos dias 7 e 8 de abril, das 16h às 23h, está a criação dos setores de esportes e literatura, além da realização de oficinas, cursos e palestras durante todo o evento. O primeiro evento da temporada também contará com atração nacional do grupo de teatro 'Las Cabaças'.

Leia também: Poetas trabalham pela resistência de sua arte

Pioneira na introdução do conceito de economia criativa em Manaus, sempre incentivando o empreendedorismo, a já tradicional feira de rua chega em seu terceiro ano de realização com muitos pontos positivos a serem destacados, tanto no aspecto econômico, quanto social e ambiental.

Além contribuir ainda mais para a valorização e ocupação do marco zero da cidade de Manaus, no Centro Histórico, a iniciativa do Instituto Amazônia possibilitou o envolvimento da comunidade e melhorou a autoestima dos moradores e até a valorização econômica dos imóveis de quem mora na região.

Entre as novidades da edição de 2018, que acontece nos dias 7 e 8 de abril, das 16h às 23h | Foto: Divulgação

“Foi possível perceber um melhor trato para aquela região que antes era marginalizada. O cuidado que o poder público vem dando a área em relação a limpeza pública, iluminação e segurança teve um salto. É inegável a melhoria de vida das pessoas, com resultados sociais e ambientais possíveis a partir da revitalização do marco zero de Manaus”, frisa o organizador da feira, Beto Contartesi.

Segmentos

Além da criação dos novos setores que foram incorporados (esportes e literatura), as antigas áreas serão ampliadas, como o espaço geek, de moda, artesanato, gastronomia, artes plásticas, decoração e área pet. As intervenções culturais, de artes visuais e musicais também terão mais espaço e os artistas contarão com mais tempo para mostrarem seus trabalhos.

Artes visuais e musicais também terão mais espaço | Foto: Divulgação

‘Las Cabaças’

Outra grande novidade será a apresentação do espetáculo “O Dia da Caça”, fruto do encontro artístico entre Las Cabaças e os também palhaços Esio Magalhães e Lily Curcio. O espetáculo tem como tema uma típica caçada, com elementos da palhaçaria clássica no contexto amazônico, como vocabulário da região, objetos cênicos e situações típicas do universo ribeirinho. Eles se apresentarão na Feira do Paço no dia 8 (domingo).

O primeiro evento da temporada também contará com atração nacional do grupo de teatro 'Las Cabaças' | Foto: Divulgação

‘Las Cabaças’ é formado pelas palhaças Bifi (Juliana Balsalobre) e Quinan (Marina Quinan). As atrizes se conheceram em 1995, quando se formaram no Teatro-Escola Célia Helena em São Paulo. Foram professoras de teatro para crianças e adolescentes na Casa do Teatro na cidade de São Paulo e atuaram em hospitais públicos da capital paulista pela organização não-governamental Doutores da Alegria, onde formalizaram seu trabalho como dupla.





Edição: Wallace Abreu





Leia mais:

'Caxiri' surpreende com culinária regional de explosão de sabores

Arena Pub promove o "Encontro das Tops", nesta quinta-feira (22)

'A Culpa é das Estrelas' terá versão de Bollywood