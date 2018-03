'João de Barro White' é a pedida para quem gosta de forró em Manaus

Manaus - A Avenida do Turismo, nº 215, no Tarumã, será o endereço certo dos forrozeiros neste sábado (24). A casa João de Barro, localizada na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus, promove uma edição especial de sua festa de forró. Comandada pela banda Xote Puladin, a novidade da vez é que será totalmente ‘white’. A organização sugere que os participantes utilizem traje branco (ao menos uma peça), não como obrigatório, porém interessante para fazer ‘jus’ ao título do evento.

Leia também: Cia de dança amazonense realiza feijoada beneficente

Essa noite, o palco principal também recebe, a partir das 21h, as apresentações dos grupos Balanço da Sanfona, Forró Show e Feras do Forró. A festa, organizada pela Pimpão Entretenimento, terá ainda dois convidados especiais que vão agitar a pista de dança: os cantores Pato Siqueira e Marquinhos de Fortaleza.

Para colocar o nome na lista VIP e não pagar entrada, basta acessar a página do evento no Facebook (@joaodebarromanaus) e indicar. Vale lembrar que para ter direito ao acesso livre é preciso chegar até a meia noite. Após esse horário, o ingresso vai custar R$ 30. Quem quiser desfrutar de um open bar, com bebida liberada até às 02h da manhã, o ingresso será no valor de R$ 40. A 'rolha' (1L por pessoa) será liberada aos pagantes até 00h.

Serviço:

O quê: João de Barro White com Xote Puladin, Balanço da Sanfona, Forró Show, Feras do Forró e participações de Pato Siqueira e Marquinhos de Fortaleza

Quando: 24/03 (sábado)

Quanto: R$ 30 (Sem Open bar) / R$ 40 (Com Open bar) / Nomes na Lista VIP não pagam entrada até 23h

Onde: João de Barro - Av. do Turismo, 215 – Tarumã – Zona Oeste (Antigo El Toro Loco)

Horário: 22h

Informações e reservas: (92) 99154 - 4664

Leia mais:

Acompanhe destaques do high society manauara com Guto Oliveira

Gusttavo Lima publica vídeo com fuzil e declara apoio a Bolsonaro

Conheça o artista plástico Jandr Reis