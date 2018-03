Concerto retratará a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo

Manaus - O concerto, com 1h de duração, acontece no domingo de Páscoa, na Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), Central de Manaus, na avenida Sete de Setembro, 1887, a partir das 18h30. A entrada é gratuita.

O concerto foi criado em 1992, musicado por Jader Santos e tendo como pano de fundo a história da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. 26 anos depois do lançamento do disco, o Coral da Igreja Adventista Central de Manaus apresenta “Cristo, a Luz”, mas dessa vez, com uma nova roupagem.

Leia também: Saiba quais os destaques do high society manauara com Guto Oliveira

Neste ano, o musical traz uma novidade: o Coral estará acompanhado por uma banda, que inclui piano, violão, contrabaixo acústico, flauta transversal e saxofone. Os arranjos para banda são de autoria do maestro e professor Samuel Krähenbühl, regente da Camerata do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho (UNASP-EC).



“Essa é uma versão que foi apresentada pelo Coral Jovem do Rio duas vezes no ano passado: uma, sob regência de Flávio Santos; e outra, sob regência do Daniel Salles, no Natal do ano passado. Como já era nosso plano apresentar esse musical nesse ano, adquirimos os arranjos e estamos apresentando essa versão pela primeira vez aqui na capital”, explica o regente do grupo, Lucas Vítor Sena.

O coro

O Coral da IASD Central de Manaus iniciou suas atividades em 2017, com a apresentação do musical “Deus o Mundo Amou”, de Camp Kirkland e Tom Fettke. Atualmente, conta com mais de 50 membros, unidos pelo propósito de louvar a Deus e fomentar a atividade do canto coral na Igreja Adventista em Manaus.

O Coro atualmente, conta com mais de 50 membros | Foto: Divulgação

Por seu estilo mais contemporâneo, o coro se difere de outros corais na capital amazonense. Em 2017, o grupo apresentou os musicais “Experiência com Deus”, de Gary Rhodes e Claire Cloninger; e “Histórias de Uma Noite Feliz”, uma compilação de várias músicas natalinas tendo uma história de acampamento como contextualização.

O coro conta com a preparação vocal de Larissa Moraes, Sthefeson Rony ao piano, e regência de Lucas Vítor Sena.

Musical

“Cristo, a Luz”, foi composto entre os anos de 1988 e 1989, e foi apresentado pela primeira vez no Rio de Janeiro pelo Grupo VP, então composto por grandes nomes da música adventista brasileira, como Alessandra Samadello, Regina Mota, Josué de Castro e Erlo Braun.

A letra das músicas foram compostas tendo por base os livros “Vida de Jesus”, “O Desejado de Todas as Nações” e “História da Redenção”, de Ellen G. White, além dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.

O compositor



Compositor da letra e música de “Cristo, a Luz”, Jader Santos foi regente do Coral Jovem do então Instituto Adventista de Ensino (IAE), hoje UNASP São Paulo. Na instituição Jader se formou em Teologia e se formou em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música. Entre os anos de 1984 e 1990, foi pianista e diretor musical do quarteto Arautos do Rei, e em 1991, tornou-se Mestre em Regência pela Andrews University.

Já em 1992, Jader volta ao quarteto e permanece até 2001, de onde sai para dirigir o Coral Jovem do Instituto Adventista Paranaense (IAP) e o grupo Compasso Livre, também do IAP. Em seguida, é convidado para ser professor do curso de Licenciatura em Música e Ministro de Música do UNASP Engenheiro Coelho, onde dirige grupos como o Coral UNASP e o quinteto masculino 7MUS. Em 2015, assume novamente a direção musical do quarteto Arautos do Rei, onde permanece até hoje.





Edição: Wallace Abreu





Leia mais:

'Caxiri' surpreende com culinária regional de explosão de sabores

Edson Celulari completa 60 anos e recebe homenagem do filho

Documentário ‘Ecovilas Brasil’ será exibido na Galeria do Largo