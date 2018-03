Sucesso de bilheteria, Pantera Negra é atração no 'Cine Materna'

Manaus - Neste sábado (24), às 11h, acontece mais uma edição do projeto Cine Materna, no Cinépolis do Shopping Ponta Negra. O filme escolhido é Pantera Negra, que acabou de ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais. O longa é agora o 9º maior campeão de bilheteria nos Estados Unidos.

Pantera Negra traz a história de T'Challa (Chadwick Boseman), príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Pantera Negra traz a história de T'Challa (Chadwick Boseman), príncipe do reino de Wakanda | Foto: Divulgação

Leia também: Poetas trabalham pela resistência de sua arte

Além de Boseman no papel principal, o filme conta com Ryan Coogler como diretor e roteirista, tarefa que compartilhou com Joe Robert Cole. O elenco inclui Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker, Sterling K. Brown, Martin Freeman e Andy Serkis. Orapper Kendrick Lamar coproduziu a trilha sonora, da qual participa com cinco músicas.

As sessões do Cine Materna são organizadas para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. Os filmes, em sua maioria, são de temática adulta para entretenimento das mães e pais em ambiente especialmente preparado para acomodar os bebês: volume mais baixo, ar condicionado suave, trocadores de fraldas dentro das salas, ambiente levemente iluminado e tapete especial na primeira fila. Os filmes são escolhidos por votação, no cinematerna.org.br. A enquete é aberta com uma semana de antecedência.





Edição: Wallace Abreu





Leia mais:

'Caxiri' surpreende com culinária regional de explosão de sabores

'A Culpa é das Estrelas' terá versão de Bollywood

Edson Celulari completa 60 anos e recebe homenagem do filho