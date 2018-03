Coca-Cola Anime Jungle traz Youtubers e Dubladora Miriam Ficher

Manaus - Já estão disponíveis os ingressos para a segunda edição de 2018 do maior evento de cultura pop e japonesa do Norte do país, o Coca-Cola Anime Jungle (CCAJ). O evento acontece nos dias 13, 14 e 15 de abril, no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na zona Leste de Manaus. Entre as atrações estão os youtubers Júlio Cocielo, Metaleiro, Muca Muriçoca, Louco do Refri e a dubladora Miriam Ficher, além de concurso de cosplayers, campeonatos de games e muito mais.

No dia 13, o palco do CCAJ recebe Guilherme Moura, youtuber que comanda o Louco do Refri. A programação do canal, que já reúne cerca de 1,5 milhão de seguidores, traz vídeos de comédia e daily vlogs do criador. Entre os mais populares estão os produzidos em companhia de seus amigos youtubers e funkeiros.

No dia 14, será a vez de o público interagir com o Júlio Cocielo, o youtuber considerado um verdadeiro fenômeno na internet, com mais de 16 milhões de inscritos no Canal Canalha. De acordo com uma pesquisa do Google, ele está entre as dez personalidades mais influentes do Brasil entre os jovens de 14 a 17 anos.

E, no dia 15, a dubladora Miriam Ficher será um dos destaques no último dia do Coca-Cola Anime Jungle. Ela é conhecida por dublar as atrizes Drew Barrymore, Angelina Jolie, Jodie Foster, Nicole Kidman, Winona Ryder e Meg Ryan na maioria de seus filmes, mas também já fez a voz de vários personagens de animações, entre elas a Princesa Sara em Cavalo de Fogo, Lilica em Tiny Toon, a Velma em Scooby-Doo e a Vaca em A Vaca e o Frango. Outra atração será Calone Monteiro, do canal Metaleiro, que faz sucesso com os jovens por postar vídeos de paródias e duelos de rimas, tudo no ritmo de heavy metal. Em seu canal no YouTube, que tem cerca de 500 mil inscritos, há versões para “Despacito”, "Bumbum Granada", "Baile de Favela", "Malandramente" e até o hit "Deu Onda".

Ainda no dia 15, o público conhecerá de perto Murilo Cervi, o Muca Muriçoca, que está sempre realizando cobertura em eventos de anime em todo o país, e promete divertir os participantes do Coca-Cola Anime Jungle. No Youtube, o humorista já alcança mais de 4 milhões de seguidores, com vídeos de humor e desafios.

Estão também entre as atrações, duelos dos games League of Legends (LOL) e Defense of the Ancients (DotA 2), de videogames (PES 17 e FIFA 15), além de campeonatos de card games (Pokémon e Yu-gi-oh), Clash Royale, Arena Realidade Virtual, cosplays, apresentações de K-Pop, exibição de animes, Just Dance, brinquedo inflável, RPG e TCG.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis na loja Daray (no Amazonas Shopping, piso térreo) e na bilheteria do Clube do Trabalhador. A entrada custa R$10 (dia 13), R$20 (dia 14) e R$20 (dia 15). O pacote para os três dias de evento fica a R$40. Para mais informações: (92) 99198-8076.





