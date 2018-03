Show de humor agitará o Shopping ViaNorte neste sábado (24)

Manaus - No palco da praça de alimentação do Shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, no Nova Cidade, na Zona Norte, neste sábado (24), a partir das 18h, um show "bem tal qual". O programa é gratuito e conta com a participação do público, que interage com a titia "Tal Qual" em diversos momentos do show, participando de dinâmicas e ganhando brindes.

Essa é a primeira apresentação de Tal Qual, em 2018, no centro de compras. No ano passado, ele esteve algumas vezes na programação do espaço, levando uma multidão de fãs, sempre às quintas-feiras. Este ano, pela primeira vez, o show acontecerá no sábado.

O programa é gratuito e conta com a participação do público | Foto: Divulgação

Leia também: Saiba quais os destaques do high society manauara com Guto Oliveira

“Será um espetáculo, um show stand up com brincadeiras na mesma linha dos outros. Vou chamar pessoas da plateia para o palco e escolher cinco músicas de artistas como o Pablo Vitar, Lady Gaga, Anita e Beyoncé, e elas terão que interpretar dançando. Quem for melhor ganha um brinde”, explica Libório.

O humorista conquistou o público com o um repertório de piadas e sátiras e no sábado repetirá a dose. Até o momento o artista teve mais de 15 milhões de acessos no Youtube e 55 milhões no Facebook.

Durante o show são realizadas gincanas e brincadeiras, além de dublagens de personagens da TV e celebridades da mídia nacional e internacional. Ou seja, será imperdível!





Edição: Wallace Abreu





Leia mais:

'Caxiri' surpreende com culinária regional de explosão de sabores

Documentário ‘Ecovilas Brasil’ será exibido na Galeria do Largo

Personagens da 'Fazendinha da Zelda' agitam Páscoa em shopping