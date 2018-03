Rostos, sorrisos e olhares pelos traços e cores de Bruna Ambrósio

Manaus- Inspiração, segurança nos traços, misto de delicadeza e explosão de cores e muito talento. Esses são alguns dos fatores que ajudam a jovem Buna Ambrósio a produzir verdadeiras obras de artes. Nascida no município de Borba (distante 208 km de Manaus), a história da estudante de arquitetura com os desenhos começou desde a infância. Bruna conta que sempre demonstrou facilidade e entrosamento quando o assunto era se expressar com o lápis e o papel.

Mas o talento notado na infância, aflorou, de fato, na fase adulta, quando uma amiga de Bruna comprou um kit de desenho para tratar o estresse. "Minha amiga comprou um kit para desenhar e chamou algumas pessoas que estavam na casa dela para desenhar também e eu fiz uma imagem do Charles Chaplin, sem pretensão nenhuma e, pra minha surpresa, todos amaram o desenho" relembra Bruna.

Além de quadros em tamanhos diversos, ela também pinta marcadores de livros | Foto: Marcely Gomes

Desde então, Bruna passou a se interessar mais por desenhos de traços humanos. A artista, inclusive, tem conquistado cada vez mais o seu espaço e já é figura conhecida nas redes sociais. A jovem desenhista nunca fez curso algum e classifica o talento como um dom passado de pai para filha.

Leia também: Poetas trabalham pela resistência de sua arte

"Meu pai também desenha, hoje já nem tanto, mas creio que foi um talento que herdei dele e também passei pro meu filho de nove anos, que também já mostra talento para os desenhos", explica.

A paixão pelo desenho se tornou tamanha que Bruna abandonou o 6º período de Odontologia para começar tudo de novo, no curso de Arquitetura, que se aproxima mais do universo que Bruna diz se identificar. Mas a paixão não fica somente nos desenhos emoldurados na casa da jovem, ela revela que sua arte tem ajudado a complementar a renda da família .

Bruna recebe encomendas de diversos estados do país e, dependendo do trabalho, ela cobra, em média, de R$80,00 à R$180,00. Além de quadros em tamanhos diversos, ela também pinta marcadores de livros, que inclusive, é o produto mais pedido por clientes em outros estados e custa, em média, R$ 7,00.

Paixão pela Aquarela

A pintura em aquarela é uma técnica de pintura que, geralmente, tem a tinta dissolvida na água. Acredita-se que a técnica tenha surgido na China. Alguns anos depois foi difundida no ocidente e ficou muito conhecida em Veneza, e também em Florença, na Itália.

O estilo, se tornou marca registrada da pintora que, diferente das paisagens bucólicas (comuns na pintura em aquarela) , dá vez à sorrisos, olhares marcantes e diversos rostos, sejam eles de criança, casal, homem, mulher ou idosos.

A pintura em aquarela em é um técnica de pintura que geralmente tem a tinta dissolvida na água | Foto: Marcely Gomes

"Eu gosto muito da aquarela porque ela é delicada, mas ao mesmo tempo difícil de fazer, pois precisa ser feita em camadas e eu amo ter esse cuidado. Contando com o tempo para a criação do desenho em lápis e a pintura aquarelada, levo em média dois dias para a execução total do desenho. Mas é bem relativo, pois depende do desenho, do tamanho, da dificuldade dos traços. Só sei que amo desenhar e faço com muito carinho cada obra dessa", declara Bruna.

Para acompanhar o trabalho da jovem, basta ir até o perfil no Instagram e conferir as pinturas. Bruna pretende ainda ministrar uma oficina no próximo mês de abril, onde vai ensinar técnicas de desenho e pintura em aquarela.





Edição: Wallace Abreu





Leia mais:

'Feira do Paço' anuncia sua terceira temporada com muitas novidades

'A Culpa é das Estrelas' terá versão de Bollywood

Conheça 'ótimas' funcionalidades pouco usadas em smartphones