Banda amazonense Luneta Mágica estreia no Lollapalooza 2018

Manaus - De Manaus para o Lollapalooza. A banda amazonense, Luneta Mágica, inaugurou o palco Ônix, na tarde desta sexta-feira (23), no autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde acontece mais uma edição do festival.

O Lollapalooza segue até domingo (25), e, nesta edição, trará ainda grandes nomes da música como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Killers, Lana Del Rey, entre outros.

Iniciando o show com a música “No meu Peito”, o vocalista Pablo Henrique dedicou a canção ao artista amazonense Bob Medina, que foi encontrado morto em sua residência no último dia 21.

Pablo também fez uma dedicatória a todos os artistas independentes no Brasil com a música “Aqui Nunca Nasceram Heróis”. Outras canções como “Tua Presença”, “Astronauta”, “Acima das Nuvens”, também estiveram no repertório do show. Ainda no palco Ônix se apresentarão as bandas Vanguart, Volbeat, Royal Blood e LCD SoundSystem.

Antes de embarcar para São Paulo, a Luneta Mágica fez um show de despedida na capital amazonense, no Les Artistes Café Teatro, e também participou no conjunto de festivais South by SouthWest, no Texas, Estados Unidos.

História

A Luneta Mágica é uma banda de rock alternativo e já gravou dois discos: “Amanhã vai ser o melhor dia da sua vida” e “No meu peito”, além de um EP e do single “Parte”, pela gravadora Sony Music Brasil.

Atualmente, é formada por Daniel Freire (baixo), Eron Oliveira (bateria), Victor Neves (synth e programações), Pablo Araújo (vocal e guitarra) e Erick Omena (vocal e guitarra).





