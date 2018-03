Violência contra a mulher é tema de evento no Icbeu Manaus

Manaus - Com o objetivo de discutir a violência contra as mulheres no estado do Amazonas e reforçando o seu compromisso com a sociedade, na terça feira (27), o ICBEU Manaus promove em sua Galeria de Artes a roda de conversa “Todos os dias serão 8 de março: uma roda de conversa sobre Violência contra a Mulher”, das 16h às 19h, com a presença de ativistas de movimentos sociais, professoras, jornalistas, artistas, fotógrafas e estudantes.

O tema “Todos os dias serão 8 de março” foi escolhido devido a escalada crescente da violência, abusos, estupros e mortes de mulheres no Amazonas.

No ano de 2017, 73 mulheres foram assassinadas, 391 sofreram estupros e 14.509 enfrentaram ameaças no estado, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. Na cidade de Manaus, 10 mulheres morreram por crime tipificado como feminicídio, que é o ódio baseado no gênero.

Durante a mesa redonda no ICBEU, serão homenageadas mulheres assassinadas no Amazonas, como a líder comunitária Maria das Dores dos Santos Salvador Priante, morta aos 54 anos em 06 de agosto de 2015 no Iranduba; a professora Alessandra Gomes, que faleceu no último dia 6 aos 38 anos, em Itacoatiara, além da vereadora carioca Marielle Franco, aos 38 anos, e o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, crime que provocou um impacto na sociedade brasileira, em 14 de março de 2018.

O debate, é sob coordenação da Secretaria Geral da Instituição Ruth Alencar, e contará com a mediação da jornalista Kátia Brasil, da Agência Amazônia Real, e participação de facilitadoras como Luzarina Varela (Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, Pastoral Operária e do Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas),

Além de Jucelem Ramos (professora e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Estudos de Gênero (Neiregam) e diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas), Francy Junior (historiadora, ativista do movimento feminista e coordenadora do Movimento das Mulheres Negras da Floresta e do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus), também, Elisa Wandelli (ecóloga e militante feminista é do comitê da partidAmazonas), Michelle Andrews (ativista feminista do Coletivo Difusão), Maria Moraes (ativista do Movimento de Artistas Trans – MONART), Andreza Cristina da Costa Silva (Coletivo Negro Alexandrina, Rede Fulanas e Grupo Garagem), Nazaré Mussa (psicóloga), Sascha Porto (comitê partidAmazonas), Nayanda Góes (Instituto Manas) e Mayara Cruz (comitê partidAmazonas).

Ao final da roda, as fotógrafas Ruth Jucá e Gisele Gomes, que participam da mostra coletiva “Art Photo 18 Manaós – Caminhos do Olhar” em exposição na Galeria do ICBEU, farão uma projeção do ensaio que fizeram sobre o Ato Paralisação Internacional das Mulheres pela agência Amazônia Real.

O evento será realizado na Galeria de Artes do ICBEU Manaus (Av. Joaquim Nabuco, 1286, Centro) e a entrada é gratuita.





