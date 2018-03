Convites do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle estão prontos!

Manaus - O príncipe Harry de Gales e a atriz Meghan Markle já estão com o casamento marcado: 19 de maio de 2018. Os convites para o casamento, inclusive, já foram impressos, e devem ser um dos itens mais cobiçados deste ano.

O Palácio de Kensington, que é a residência de William e Catherine, duques de Cambridge, e do príncipe Harry, divulgou as imagens dos convites, junto com mais detalhes do processo. O convite, que leva o emblema de três penas de Charles, príncipe de Gales e pai de Harry, foi confeccionado pela casa britânica Barnard & Westwood.

O papel usado no convite é de origem britânica, e a tinta é norte-americana. Os convites foram impressos em uma máquina tradicional, fabricada na década de 1930 que é carinhosamente chamada de Maude pelos funcionários da Barnard & Westwood, que faz os convites da família real desde 1985.

O príncipe Harry de Gales e Meghan Markle se casarão na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, uma das principais residências da família real britânica. | Foto: Divulgação/Palácio de Kensington

O casamento

Harry de Gales e Meghan Markle se casarão na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, uma das principais residências da família real britânica. Cerca de 600 pessoas foram convidadas para a cerimônia.

Não é a primeira vez que uma norte-americana se casa com um membro da Casa de Windsor. A americana Wallis Simpson casou-se com o ex-rei Edward VIII, que abdicou do trono britânico para se casar com ela em 1936.

Após a abdicação de Edward, Albert, duque de York e irmão do então rei, tornou-se o soberano, com o nome de Jorge VI. Jorge VI era o pai de Elizabeth II, a atual rainha do Reino Unido, que é a monarca com mais tempo de reinado no mundo inteiro.





