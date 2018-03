Manaus - O Prêmio Manaus de Audiovisual está com inscrições abertas. Na edição de 2018, dois formatos do audiovisual poderão concorrer: curta-metragem e telefilme. Seis projetos serão contemplados no certame. Os interessados devem se inscrever no setor de protocolo do Manauscult, localizado na avenida André Araújo, 2.767, bairro Aleixo, na zona Centro-Sul. O horário de atendimento ao público será de segunda à sexta, de 8h às 17h. O edital segue aberto até o dia 7 de maio.

Cada candidato pode escrever até dois projetos, podendo somente um ser contemplado. O valor disponível para financiamento é de 900 mil reais, sendo R$600 mil para telefilme e R$ 300 mil para curtas-metragem. Os projetos inscritos passarão pelos seguintes critérios de avaliação: excelência e relevância do projeto; clareza, objetividade e detalhamento da proposta; aspectos de criatividade e de inovação; compatibilidade entre propostas, orçamento e tempo de execução; potencial de realização da equipe envolvida; proposta de contrapartida; e impacto socioartístico.

Para o ator e diretor Diego Bauer, integrante da Artrupe Produções Artísticas, "é fundamental esse tipo de incentivo, para que haja uma política continua de produções livres no estado", ressalta. "O cinema é uma arte cara e sermos contemplados com esse incentivo é absolutamente importante. Claro que o valor de investimento poderia ser maior, comparado a demanda local, mas já acho válido”, pontua Diego.



O Diretor-Presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, fala sobre a importância do incentivo à produção audiovisual local. “Este é o segundo ano que lançamos o edital em parceria com a Ancine (Agência Nacional do Cinema), o que proporciona alcançar um maior número de projetos e um aumento significativo dos recursos fomentados. Acreditamos que esta seja uma forma de contribuir também com a profissionalização do meio e o aumento do alcance do produto audiovisual amazonense que acaba circulando e sendo premiado, nos principais festivais de cinema do país e do mundo”, destaca.

“Acreditarmos que é uma das formas mais democráticas de acesso ao fomento. Assim, temos certeza de que serão contemplados os melhores projetos”, finaliza Bernardo.





*Colaborou: Márcia Reis

Edição: Wallace Abreu





