‘LYUS’ lança nova versão de ‘All Your Love’

Lançada em janeiro pelo duo paulistano, a canção “All Your Love” acaba de ganhar uma releitura pelo produtor LYUS.​ Trazendo uma nova roupagem, a música transpõe uma identidade festiva e alegre, características fixas dos projetos musicais.

Conhecida por ter participado do programa televisivo American Idol, Rhea Raj é dona de vocais de canções de outros astros da música eletrônica mundial como Nicky Romero, Tiësto e The Chainsmokers. Cantando sobre amor em “All Your Love”, a cantora trouxe a faixa vocais suaves e contagiantes que quando unidos a produção de LYUS, criam um clima dançante e envolvente.

Leia também: Rostos, sorrisos e olhares pelos traços e cores de Bruna Ambrósio



“Pro meu projeto essa música é muito importante. Ela representa para mim o começo de um caminho bem longo, pois ela é a minha primeira música que estará disponível nas plataformas digitais. Começar logo de cara com uma das maiores gravadoras de música do mundo é um grande passo”, disse o produtor de apenas 15 anos.

SOBRE LYUS

Para muitos produtores, a fórmula secreta para alcançar o estrelato é criar hit atrás de hit. Para LYUS, o estudo contínuo de técnicas e o aperfeiçoamento em softwares, unidos a muita determinação e foco, em meio a sua rotina de um jovem de 15 anos, resultam na fórmula ideal e responsável pelo o que tem sido cultivado nos últimos meses.

Com apenas dois anos de carreira, Luis Felipe Miranda, o nome por trás do projeto LYUS, já se apresentou nas principais festas jovens do Brasil, envolvendo com o seu set, milhares de adolescentes que, através do seu carisma, acabam conhecendo melhor o que a música eletrônica pode transmitir.

Conquistando cada vez mais espaço nas pistas, o adolescente tem adquirido reconhecimento de um público que transita entre o meio eletrônico, a grande motivação para que isso aconteça é a sua sonoridade, com ritmos intensos e envolventes.

Edição: Wallace Abreu





Leia mais:

Violência contra a mulher é tema de evento no Icbeu Manaus

Banda amazonense Luneta Mágica estreia no Lollapalooza 2018

Boi Garantido lança programa de descontos para sócios