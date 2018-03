Há 34 anos, família transforma a casa no período da Páscoa em Manaus

Manaus - Trufas, ovos recheados, brigadeiro de colher. Hoje em dia, são muitas as formas de consumir o queridinho chocolate, e no feriado da Páscoa, a procura por essas guloseimas se intensifica na cidade.

Por se tratar de uma tradição, muitas pessoas não abrem mão do chocolate nesta época do ano. É o que garante a chocolatier, Talita Avelino. “Há milênios o ovo da páscoa é consumido e carrega muitos significados, por isso esta é a data que as pessoas mais procuram nossos produtos”, relata Avelino, que tem como carros-chefe, nessa época do ano, além dos tradicionais ovos, pirulitos de chocolate, trufas e outros doces mais refinados, criados exclusivamente para a data. “Este ano estamos com uma novidade que são os ovos de corte. Estamos apostando que será bem aceito pelo público”.

De acordo com Avelino, um dos produtos mais procurados nesta época são as cestas infantis. “Fazemos há dez anos essas cestas para as crianças e nelas colocamos não apenas os chocolates personalizados, mas também brinquedos lúdicos com significados referente à páscoa”, comentou.

A Páscoa, segundo o economista André Frazão, é uma das principais datas que movimentam a economia no Brasil. “No Brasil há outros feriados mais propícios para aquecer a economia, como o “dia das mães”, “dia dos pais” e “dia dos namorados”, mas durante a páscoa conseguimos perceber um aumento importante para o comércio, comentou.

| Foto: Márcio Melo

Tradição em família

Em algumas famílias a comemoração da data vai muito além da compra de ovos de Páscoa, como é o caso da família da empresária Ana Rabelo, que há 34 anos decora a casa com temas de datas festivas, como Natal, Carnaval, e é claro, a Páscoa. “Sempre decoro minha casa desde que meus filhos nasceram. Gosto de viver esses feriados de forma intensa com minha família”.

Rabelo não apenas decora a casa com o tema, mas também faz brincadeiras para os netos, como caça aos ovos de páscoa e bingo doce. ”Isso tudo se tornou uma tradição em família porque meus filhos repassam para os filhos deles também”, disse, completando que no dia da páscoa prepara uma mesa temática com vários enfeites e chocolates “Para mim é muito prazeroso receber meus amigos, os amigos dos meus filhos, e demais familiares”, comentou.

Mas para a empresária, a páscoa não é só chocolate e festa. “A Páscoa é a ressurreição, é a festa da vida, é hora de reunir a família e renovar a fé. Desde cedo ensino meus filhos esses valores, principalmente o da união em família, e na data, sempre assistimos o filme “Paixão de Cristo” para refletir sobre o verdadeiro significado”, comenta Rabelo.

| Foto: Márcio Melo

Chocolate como empreendimento

A procura por cursos profissionalizantes, no ramo da culinária, também aumentam bastante nesta época do ano, como confirma o gerente da Tropical Multiloja, Jailson Lira. “Oferecemos cursos rápidos de 3h por dia, no período da manhã e da tarde. E antes e durante a páscoa, sem dúvida, percebemos um aumento de em até 50% na adesão desses cursos”, explica.

Vários são os cursos oferecidos pela importadora, e os mais procurados, segundo Lira, são: confecção de ovo e colher tradicional, confecção de casquinhas de ovo de páscoa, ovo de páscoa trufado e ovo completamente recheado.

Edição: Wallace Abreu