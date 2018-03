Com vários ritmos, curso de dança começa neste sábado em Manaus

Manaus - Iniciou nesta sexta-feira (23) as inscrições para os cursos de dança nos ritmos de salsa, bolero, forró, brega, estetimos, zouk love, swing, tcha tcha tcha, lambada, baiano, samba, merengue, tango, forro e rock, entre outros estilos.

A inscrição está sendo realizada pela escola Arte & Vida, localizada no Clube Municipal, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade. Neste sábado (24), será o último dia para os amantes e interessados em aprender algum estilo de dança.

No ato da inscrição, os interessados devem apresentar o nome completo e a data de nascimento, além de pagar a taxa de R$ 15. A partir deste sábado, as pessoas podem procurar a partir das 17h, no Clube Municipal. As aulas às segundas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras.

Segundo o professor de dança, Luís Carlos Pinto do Nascimento, 52 anos, mas com 40 anos de experiência na área, a dança proporciona saúde e bem estar da pessoa. Para ele, que tem pelos menos 100 alunos, na faixa etária de 17 a 88 anos, todos precisam participar do curso.

“As pessoas que querem aprender a dançar deixe a vergonha do rosto e venha aprender a dançar. Para pessoa que fica apenas olhando, mas tem curiosidade, comece a ter coragem e agarre essa oportunidade”, disse.

