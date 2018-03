Candidatas disputam 63º edição do Miss Amazonas 2018

Atual Miss Amazonas Juliane Soares | Foto: Hudson Barros

Manaus - Contagem regressiva para o ‘Miss Amazonas BE Emotion 2018’. São 19 mulheres amazonenses que sonham representar o Estado no “Miss Brasil”. O evento chega a sua 63ª edição e, há 10 anos, é organizado pelo empresário e cerimonialista, Lucius Gonçalves.



Após uma série de atividades pré-evento, o “Miss Amazonas BE Emotion 2018” ocorrerá no próximo dia 28 de março, no Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 20h.

Neste domingo, as candidatas se apresentam em traje angel,às 16h, nos arcos do Parque Senador Jefferson Péres, na avenida Lorenço da Silva Braga, 1507, Centro.

“Este ano conseguimos transformar o Miss Amazonas em Patrimonio Cultural Imaterial do Estado”, comemora o organizador.

A última candidata a participar veio do município Urucará e, por motivos de força maior, não participou das fotos oficiais do profissional Hudson Barros. Portanto, ela não está na nossa galeria.

“Uma das novidades para edição de 2018 é a maior presença de candidatas do interior, que venceram concursos de beleza locais. Eu tive a oportunidade de ir a alguns municípios, participar de festas, coroar rainhas, coroar misses e fico muito contente. Tanto das prefeituras, quanto com a iniciativa privada, o comércio local dos municípios, estão apoiando a vinda das candidatas”, disse Gonçalves.

Então! Quem será que vai substituir a atual Miss Amazonas?



Confira as candidatas na galeria de fotos do Portal EM TEMPO: