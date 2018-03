Boka Maldita homenageia grandes nomes do samba nesta segunda

Manaus — Comemorando o samba com alegria e descontração, o Movimento Cultural Boka Maldita homenageia os sambistas Marechal e João Nogueira nesta segunda-feira (26). No Bar Itaipava, localizado na av. Max Teixeira, número 662, o grupo de sambistas traz um evento gratuito para quem gosta de ouvir amba de qualidade na última semana do mês.

Partindo de um grupo de amigos que se reuniam desde 2012 para cantar samba e jogar conversa fora, o Movimento Cultural Boka Maldita começou na "feirinha de madeira" da Cidade Nova. "Lá pelas tantas, alguém pegava um balde de plástico, um prato, uma garrafa ou tamborilava na mesa mesmo, e cantava-se um samba. Aqueles sem apelo comercial, mas que se tornaram verdadeiros clássicos", conta o organizador Théo Alves. Segundo ele, o público era o mais variado. "O espaço e a conversa eram absolutamente democráticos".

A partir daí, os encontros passaram ser mais regulares até que passou a ser um evento oficial, acontecendo sempre na última segunda-feira de todo mês. Neste mês de março, os homenageados serão os sambistas cariocas João Nogueira e Marechal, que foi um dos fundadores do Boka Maldita.

O Grupo Instrumentrio é uma das atrações convidadas para tocar no evento. Formado por Elizeu Costa, Robert Ruan e Stivisson Menezes, o trio toca os mais variados ritmos musicais que vão desde a música internacional até a regional, além de tocar músicas autorais de samba e choro.

