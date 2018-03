'Espaço Aberto' divulga propostas aprovadas para o 2º lote do programa

Artistas e produtores que submeteram projetos para o segundo lote de ocupação do Programa Espaço Aberto 2018 já podem conferir o resultado no Portal da Cultura. Vinte e seis novas propostas foram aprovadas para compor, nos meses de abril e maio, a agenda do programa, junto aos artistas que já fazem parte do circuito, levando para os teatros, galerias, museus, centros culturais e praças, gerenciados pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), atrações musicais, teatrais, humorísticas, exposições, eventos, oficinas, palestras, debates, mostras artísticas e seminários.

O diretor dos centros culturais da SEC, Taciano Soares, reforça que o edital para o programa está com inscrições abertas o ano inteiro, com cinco lotes de ocupação, de modo que número de propostas de inscrições está igualmente dividido.

Leia também: Usuário de drogas suspeito de cometer roubos é morto a tiros em Manaus



“Em média, 40 projetos são inscritos a cada bimestre e isso revela que o planejamento das ações artísticas também tem sido considerado pelos produtores culturais do estado”, observa. “Diferente de um edital de inscrição única, em que as demandas se aglomeravam numa única oportunidade, agora temos um fatiamento das inscrições ao longo do ano”.

“O Programa Espaço Aberto é uma oportunidade de trabalho para grupos, produtores e artistas independentes de desenvolverem suas atividades e, principalmente, apresentá-las regularmente ao público amazonense”, destaca o diretor.

De acordo com Taciano, outro salto desse programa é a possibilidade de o artista cobrar ingressos para suas apresentações, tendo a bilheteria revertida para seu projeto.

“Esta realidade é um parâmetro que, tomado como comparação com grandes centros históricos, revela uma particularidade do cenário cultural amazonense: espaços disponíveis para todos contra uma realidade de teatros e centros culturais fechando em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo”, analisa o diretor.

Como participar – Os interessados em submeter seus projetos para ocupação nos meses de junho e julho devem enviar suas propostas até o dia 5 de maio pelos Correios, pelo e-mail espacoaberto@cultura.am.gov.br ou entregar na sede da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), localizada na Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro – anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Leia mais:

Homem tenta usar drogas em casa e acaba preso após agredir mulher

Criminosos invadem casa e matam homem a tiros na frente da família

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp