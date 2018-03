Série ‘O Mecanismo’ gera campanha para que assinantes cancelem Netflix

A série “O Mecanismo” estreou com todos os seus oito episódios na Netflix na última sexta-feira (23). Poucos dias depois desse lançamento, é possível notar um desconforto em muitos dos assinantes do serviço de streaming. No Twitter, alguns assinantes insatisfeitos lançaram a campanha #CancelaNetflix. Ao princípio, a campanha pode parecer confusa, mas olhar as postagens marcadas com ela fica fácil entender o porquê da campanha contra a rede mundial.

O lançamento atual é uma dramatização baseada em eventos relacionados à Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014, ainda em andamento e que visa apurar um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o poder público e algumas das maiores empresas privadas do país.

A trama estrelada por Selton Mello é baseada no livro “Lava Jato – O Juiz Sergio Moro e Os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil”, de Vladimir Netto. Apesar da ficção, é possível relacionar muitos dos nomes fictícios de personagens e empresas com nomes com personalidades bem reais, que estão em investigação pela Lava-Jato. As críticas negativas acusam a série de distorcer os fatos, o que levou à criação da hashtag citada no primeiro parágrafo.

‘Manipulação’

As acusações de que o seriado, criado pelo laureado cineasta carioca José Padilha (mesmo criador de “Tropa de Elite” e “Narcos”), distorceu a realidade para divulgar ‘fake news’, ganhou muitos apoiadores. Além de milhares de anônimos, pessoas conhecidas, como o crítico de cinema Pablo Villaça e até a ex-presidente, estão entre os favoráveis ao boicote.

Villaça, afirmou que a série traz “manipulações narrativas desde o primeiro episódio para demonizar a esquerda”. Para ele, o ato de cancelar a assinatura do serviço de streaming é uma forma de não compactuar com a abordagem dada pelo seriado, apesar de usar outros fatores além desse para justificar o seu cancelamento.

Já a ex-presidente Dilma Roussef classificou a obra como “mentirosa e dissimulada”, afirmando ainda que o seu criador se tornou “um criador de notícias falsas”. Da mesma forma que Vilaça e outros críticos, ela também cita o uso da expressão “estancar a sangria” ao personagem que na séria faz alusão ao também ex-presidente Lula.

Na vida real, a frase se tornou notória recentemente ao ser dita pelo senador Romero Jucá em uma ligação interceptada na qual ele falava do impeachment de Rousseff como “um grande acordo nacional”.

“Na vida real, jamais deu tais declarações. O senador Romero Jucá, líder do golpe, afirmou isso numa conversa com o delator Sérgio Machado, que o gravou e a quem esclarecia sobre o caráter estratégico do meu impeachment”, registra Dilma, em um posicionamento no site dilma.com.br.

Dilma também aponta problemas de cronologia dos fatos apresentados na série, o que poderia levar a uma compreensão equivocada da história. Ela cita especificamente o chamado Escândalo do Banestado, que começou em 1996, apesar de a série colocar como início o ano de 2003, o primeiro de Lula como presidente.

Criador

Para José Padilha, criador da série, a polêmica em torno de atribuir a expressão de Jucá ao personagem que representa Lula “é um debate boboca”.

“Não escrevi o roteiro do episódio 5 [onde está a fala], nem o dirigi. O roteiro foi de Elena Soárez e a direção foi de Marcos Prado. Seja como for, chequei os diálogos. São diferentes. Não houve transcrição por parte da Elena (...)”, afirmou Padilha em entrevista a um site de cinema. “O fato de o Jucá ter usado a expressão ‘estancar a sangria’ não a interdita. Escritores continuam livres para fazer uso dela [expressão].”

Padilha defendeu ainda que quem faz essa crítica "não entendeu que a série é uma crítica ao sistema como um todo e não a esse ou àquele político ou a qualquer grupo partidário." Apesar de parecer não se importar com possíveis interpretações errôneas originadas da alteração, o cineasta fez questão de pedir que as suas respostas durante essa entrevista não fossem editadas.

Há quem acusa a série de distorcer fatos e possivelmente causar ruídos, o criador de "O Mecanismo" é enfático ao relembrar a mensagem que abre cada um dos oito episódios do seriado. “Na abertura de cada capítulo da série avisamos que fatos foram alterados para efeitos dramáticos. Para o pessoal que sabe ler, portanto, não há ruído algum”, explicou.

