Curta-metragem terá estreia em Mostra na Vila de Paricatuba

Manaus - O projeto foi selecionado através do Edital nº 4, de 05 de julho de 2017, do Programa Nacional de Fomento ao Audiovisual 2017 - Apoio à produção de curta-metragem do Ministério da Cultura (MINC) e será um dos representantes do Norte do Brasil em festivais de cinema, mostras, cineclubes e emissoras de TV, assim que finalizado. Trata-se de uma obra de ficção, ambientada na Amazônia, tendo como cenários igarapés, rios, florestas e a própria comunidade.

Será um dos representantes do norte do Brasil em Festivais de cinema | Foto: Saleyna Borges

O projeto recebeu apoio da Secretaria de Estado de Cultura, através da Amazonas Film Commission e, apesar de ser uma produção de pessoa física, recebeu suporte da produtora amazonense Branca3 Filmes, além de staff técnico do Museu Amazônico.

Foram cinco dias de filmagens, todos na Comunidade de Paricatuba, local escolhido pelas belezas naturais e pela facilidade de deslocamento. “A equipe do filme ficou hospedada na Vila, e pudemos realizar um desejo antigo: gerar emprego e renda para moradores. Contratamos uma cozinheira, nos hospedamos em uma pousada tipo hotel e almoçamos todos os dias no Balneário da Dona Marly, local que serviu de cenário para algumas cenas do filme”, contou o diretor Márcio Nascimento.

O elenco do filme é formado por atores amazonenses | Foto: Saleyna Borges

Inspirado em lendas antigas datadas de 1920, os personagens do filme foram adaptados às lendas de nossa região e às criaturas místicas da floresta, criadas conforme os costumes indígenas, que veem a natureza como uma grande entidade, tendo esses seres como seus protetores. O elenco do filme é formado pelos atores amazonenses Bitta Catão, Arnaldo Barreto e Anderson Kary, além do pequeno Geilson de Souza, ator da comunidade de Paricatuba, que já atuou em diversos filmes, entre eles Se Não, de Moacy Freitas.

O filme é inspirado em lendas antigas da região | Foto: Saleyna Borges

