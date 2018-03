Prorrogado prazo para apresentação de propostas do Festival Folclórico

Manaus - Os grupos folclóricos do Amazonas que integram a categoria Prata e Bronze, além dos bois bumbás categorias “Ouro Master A” terão até o dia 6 de abril para concorrer ao edital de apoio financeiro para apresentação no 62º Festival Folclórico do Amazonas.

O edital nº 02/2018 prevê a concessão de apoio financeiro para a apresentação de grupos folclóricos integrantes das categorias Prata e Bronze e bois bumbás categorias “Ouro Master A” de acordo com o resultado e regulamento de 2017.

Leia também: 'Espaço Aberto' divulga propostas aprovadas para o 2º lote do programa

Poderão receber apoio até 87 grupos folclóricos. As propostas devem ser apresentadas em envelope fechado contendo todos os documentos exigidos no edital e com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público Nº 02/2018 – MANAUSCULT” e entregues no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), das 8h às 17h, na Avenida André Araújo, 2767, Aleixo.

As propostas devem ser apresentadas em envelope fechado contendo todos os documentos exigidos no edital | Foto: David Batista

Serão R$ 954.746,00, divididos entre três grupos da categoria Boi Bumba Master A, que poderá solicitar apoio financeiro de até R$ 99.582,00; 61 grupos na Categoria Prata, com valor individual de R$ 10 mil e, 23 grupos da Categoria Bronze que anteriormente não recebia nenhum apoio financeiro e passou a ser apoiada em 2017 com o valor de R$ 2 mil por grupo.

Leia mais:

Candidatas disputam 63º edição do Miss Amazonas 2018

Série ‘O Mecanismo’ gera campanha para que assinantes cancelem Netflix

No Lollapalooza 2018, The Killers mostram que ainda dão um caldo