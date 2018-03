Shopping Grande Circular promove aulões gratuitos de FitDance

Manaus - A partir desta terça-feira (27), o Shopping Grande Circular promoverá aulões gratuitos de FitDance, uma das modalidades que mais cresce no Brasil. Os encontros acontecerão toda terça na Arena Fitness, localizada no piso L3 do mall, a partir das 19h. Não há necessidade de inscrição prévia.

A iniciativa tem o objetivo de promover bem-estar, lazer e qualidade de vida através de uma metodologia dinâmica, divertida e desafiadora em um grande clima de festa aos moradores da Zona Leste.

Para o responsável por coordenar o projeto e instrutor, Uallisson Carvalho, a FitDance tem o objetivo de tornar a vida das pessoas mais divertidas por meio da dança e, com isso, ajudá-las a ter uma vida mais leve. “Trabalhamos os mais diversos estilos musicais. São hits nacionais e internacionais levados de uma maneira envolvente e inovadora em uma hora e meia de conteúdo”, afirma.

“A ideia inicial é trabalhar apenas com pessoas a partir dos catorze anos e, em breve, fortalecer a presença infantil com a FitDance Kids, uma modalidade destinada aos pequenos que ainda chegará em Manaus”, completa Carvalho.

Segundo a gerente geral do Shopping Grande Circular, Luciene Gomes, a atividade faz parte da programação que o mall implantará nas próximas semanas. “Estamos trabalhando para colocar em prática novos projetos para a comunidade da Zona Leste. Em breve realizaremos aulas e workshops com chefes, cozinheiros e dicas de cozinha, apresentação dos principais nomes da música cristã local, roda de samba, além de contação de histórias e teatro infantil”, adianta.

Sucesso na internet

Criada em 2014, pelos irmãos Fábio e Bruno Duarte, de Salvador (BA), a FitDance ensina coreografias de maneira didática e divertida. O grupo ultrapassou a marca de 2 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. Ao todo, são mais de 7 milhões de inscritos. No ano passado, a "Equipe Show" de FitDance se apresentou durante o Rock In Rio.





