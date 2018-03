Moradores de Maués participam de 1ª sessão de cinema após 8 anos

Manaus - No último fim de semana, após 8 anos da última exibição pública, moradores de Maués (a 253 km de Manaus), participaram da I Mostra de Artes Urbanas e Visuais de Maués, realizado pela Prefeitura da Terra do Guaraná. A iniciativa vai exibir semanalmente, e de graça, filmes do acervo municipal para a população. Na estreia, 60 pessoas, em sua maioria crianças, estiveram no auditório do Museu do Homem para assistir "Tartarugas Ninjas" no telão.

Os adultos também aproveitaram a oportunidade para matar as saudades da "telona". “Antes dessa iniciativa, quem quisesse ver um filme no cinema tinha que viajar até Manaus. Uma prova da importância e interesse da população foi a receptividade das pessoas, que compareceram em peso. Acho que em pouco tempo será preciso um lugar maior para fazer as exibições”, avaliou a comerciante Lana Doce.



“Essa é a primeira vez que vou ao cinema e realmente é muito melhor do que assistir na TV porque é mais emocionante e divertido”, disse a estudante Kaori Corrêa, de 8 anos.

A próxima sessão acontece nesta quarta-feira (28), com a exibição de filmes temáticos sobre a Semana Santa.



Durante o fim de semana cultural na Terra do Guaraná, artistas plásticos e grafiteiros do município realizaram a pintura de painéis e promoveram oficinas gratuitas de grafite, além de shows musicais, exposições de fotos, espetáculos de dança e torneios esportivos como basquete de rua e skate.

Artistas plásticos e grafiteiros do município realizaram a pintura de painéis e promoveram oficinas gratuitas de grafite.

“O incentivo aos projetos culturais, principalmente aqueles que tem grande influência entre os jovens, tem retornos sociais e artísticos garantidos, desde a revelação de novos talentos até apresentar para crianças e adolescentes que há alternativas e reconhecimento em várias áreas da sociedade”, destacou o prefeito de Maués, Júnior Leite, ao acrescentar que já estão sendo elaborados a realização de novas ações em comunidades ribeirinhas da Zona Rural.





