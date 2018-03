No Dia do Circo, conheça histórias de quem faz o espetáculo acontecer

Manaus – Senhoras e senhores, respeitável público, o espetáculo vai começar, hoje é dia de circo. O picadeiro é um lugar cheio de fantasia, onde a mágica acontece e tudo é possível. Mas você sabe como é a história desses artistas que passam a vida de cidade em cidade, levando alegria e encantamento para adultos e crianças? Para a magia dos palcos acontecer, é preciso esforço e dedicação.



Em comemoração ao dia do circo, celebrado nesta terça-feira (27), o "Circo Khronos", que está em Manaus há poucas semanas, abriu as portas para mostrar ao Em Tempo um pouco da rotina de quem faz a arte acontecer nos palcos. Como é o caso do artista Wilton Frazão, o palhaço "Gojobinha’", de 47 anos. Ele faz parte da sexta geração de palhaços de circo na família e passa os ensinamentos aos filhos, Guilherme, de 16 anos, Gabriela, de 14 anos e a mais nova, Júlia de 12.

Acrobata do Circo Khronos | Foto: Marcelo Cadilhe

Apesar da curiosidade de muitas pessoas, Wilton diz que para quem faz a arte circense, a rotina de viver mudando de cidades e fazer apresentações todos os dias é comum. “Para nós, a vida no circo é normal, as crianças vão para a escola, estudam e no fim da noite nos apresentamos”, explica o artista.

A maior dificuldade, segundo ele, é para as crianças acompanharem as aulas, devido mudarem de cidade com frequência.“Com a constante mudança de colégio às vezes é complicado para eles acompanharem algumas matérias”, afirma.

Wilton Frazão no palco com os filhos | Foto: Marcelo Cadilhe

A história com o circo passa de geração em geração. “Meu avô era dono de circo, quando conheceu minha avó se encantou, eu também conheci minha esposa fazendo arte circense”, conta. Já a mãe de Wilton conheceu o esposo em uma apresentação, relembra o filho do casal.

“Ela era uma moça da cidade, foi assistir uma apresentação do circo e começou a namorar meu pai. No começo foi um pouco complicado porque ele viajava bastante e tinha que voltar para vê-la, mas depois de um tempo ela se juntou ao circo”, narra o palhaço.

Assim como Wilton, o produtor e mágico Lucas Rangel também vem de uma longa geração de artistas circenses. Segundo ele, o circo em que trabalha agora, o "Khronos", surgiu da união de um casal de artistas. “Ele era de um circo, ela de outro, com o casamento decidiram montar a própria companhia, que foi crescendo e, com o tempo, realizando shows com cada vez mais qualidade”, disse o integrante da trupe.

Wilton diz que é muito feliz no circo | Foto: Marcelo Cadilhe

Grande família

Para quem olha de fora pode até parecer que existem grupos isolados, porém a realidade é que o circo é como uma grande família, unidos em um único propósito. “Todos têm seu número, mas se meu colega precisar de ajuda eu vou estar ali. Somos todos como uma família, bem unidos”, comenta o artista.

Na companhia dos filhos, Wilton encena um número de cômico e ao mesmo tempo acrobático, apesar da curta duração (menos de dez minutos), a apresentação mostra que a união da família é capaz de produzir um espetáculo tocante e divertido. “A vida no circo me permite estar mais perto dos meus filhos, conviver e trabalhar com eles”, diz Wilton, orgulhoso.

Na encenação Wilton e o filho Guilherme, que no palco vira o "Palhaço Maluquinho", encontram uma boneca de pano, encenada por Gabriela. Quando "Maluquinho" encontra um coração, a dupla inicia uma jornada para dar vida à boneca.

A apresentação mostra que a união da família é capaz de produzir um espetáculo tocante e divertido | Foto: Marcelo Cadilhe

Apesar de tentar fazer o coração funcionar, os palhaços só conseguem fazer a boneca ganhar vida com a ajuda de uma fadinha, interpretada por Júlia, a filha mais nova do palhaço.

Itinerante

O circo fica alguns meses em cada cidade. A constante mudança causa estranheza em quem é ‘da cidade’ como chamam alguns dos integrantes da trupe, porém, eles garantem que as mudanças fazem parte da vida circense e todos já estão acostumados. Os filhos de Wilton nasceram em três cidades diferentes. “O Guilherme nasceu em Fortaleza, as meninas nasceram em Minas Gerais e na Bahia”, revela.

Apesar da vida itinerante, a família de Wilton, assim como muitas outras, guardam um endereço fixo, no caso deles, uma casa em Goiânia (GO). Porém, a família passa mais tempo no motorhome da companhia de circo, lugar que, para eles é o verdadeiro lar da família. “Aqui é onde eu e minha família realmente vivemos, esse trailer é meu lar”, afirma, com entusiasmo.

Para continuar atraindo espectadores, o mundo do picadeiro precisa se reinventar, a cada geração | Foto: Marcelo Cadilhe

Em um trailer de circo tem de tudo: quartos, banheiros, cozinha, sala e até varanda. O modelo visitado pela reportagem é confortável e representa bem o que é uma casa, principalmente no quesito família.

A principal diferença entre uma família comum e uma de circo é que quando uma família de circo entra de férias, normalmente, é para casa que ela viaja. “Quando vamos para casa não demora muito tempo e eu já quero voltar para essa casa aqui”, comenta, o palhaço, se referindo ao circo.

Ser do circo é muito mais do que uma profissão, é uma paixão para os artistas. “Quero morrer no circo. Esse trabalho é minha paixão”, afirma Wilton. Ele também comenta que o sentimento arrebata mesmo as pessoas que não nasceram nos picadeiros. “Muitas pessoas que entram nessa vida de circo acabam se apaixonando e não conseguem mais sair desse meio”, conta.

Serviço

As apresentações do "Khronos" acontecem de terça-feira aos domingos. Durante a semana em um único horário, 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados, o circo funciona nos seguintes horários: às 16h, 18h e 20h30. O local escolhido para montar o palco desse espetáculo foi um terreno na avenida Torquato Tapajós (ao lado da antiga Philips), na Zona Norte de Manaus.

O circo Khronos está na avenida Torquato tapajós, ao lado da antiga Philips | Foto: Marcelo Cadilhe

A previsão de estadia do circo na cidade é de aproximadamente dois meses, porém, pode ser maior caso o público continue movimentando o local. Os valores dos ingressos custam R$ 30 inteira e R$15 para crianças ou meia entrada. Cerca de 60 pessoas fazem parte do quadro fixo do "Circo Khronos"

Nesta terça-feira (27), em comemoração ao dia do circo, o "Khronos" está com uma programação especial em parceria com algumas escolas de Manaus. “Traremos algumas crianças para assistir à programação especial pela manhã e também pela noite”, disse o diretor artístico do "Khronos", Luciano Rangel.

Artistas que fazem a magia do circo acontecer falam um pouco sobre a rotina e a vida de quem faz a magia dos picadeiros acontecer | Autor: Carlos Oliva

