Cia de Atores Escalafobéticos estreia espetáculo no Teatro Amazonas

Manaus — A cultura popular e o folclore brasileiro são as bases para o desenvolvimento de “Bumboso – A história de um boizinho festeiro”, novo espetáculo da Cia de Atores Escalafobéticos, que estreia nesta quinta-feira (29), dentro da programação da 12ª Mostra de Teatro da FETAM, no Teatro Amazonas. A apresentação tem início às 10h e a entrada é gratuita.

A trama fictícia, desenvolvida por Wallace Abreu durante seus estudos no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, apresenta-se como uma livre adaptação ou releitura de como teria surgido o bumba-meu-boi, manifestação que possui diversas versões espalhadas por todas as regiões do Brasil.

Na produção da Cia de Atores Escalafobéticos, a história será apresentada com foco no público infantil, na forma de teatro de bonecos, tendo ainda em sua sonoplastia músicas tradicionais do folclore brasileiro, assim como características marcantes dessa manifestação em outros elementos cênicos apresentados (empanada, figurinos, bonecos etc).

“Para este trabalho fomos pesquisar a técnica do Mamulengo, um teatro de bonecos muito comum no nordeste brasileiro, principalmente na região do Pernambuco. É um teatro com características muito populares, que se aproxima muito dos nossos últimos trabalhos”, pontua Abreu. “Eu já havia trabalhado com essa técnica em outro grupo de teatro da cidade, mas agora a responsabilidade é maior, por estar encabeçando a proposta”.

A história será apresentada com foco no público infantil, na forma de teatro de bonecos | Foto: Divulgação

Desde 2008 a companhia não produzia um espetáculo voltado para as crianças. Segundo Abreu, que também assim a direção do espetáculo, o maior desafio é contar a história, sem subestimar o pequeno espectador. “Não podemos pensar que a criança não tem capacidade de entender tudo que queremos colocar. Ao mesmo tempo que é preciso um cuidado redobrado para que a obra alcance o público”.

O ator Eduardo Gomes destaca como se deu o processo de criação dos bonecos utilizados no espetáculo. “Todo o nosso material cênico tem a mão de todos os envolvidos na equipe do espetáculo. Trabalhar em conjunto na criação desse material nos dá uma sensação de pertencimento à obra, de integração. Tem sido assim sempre a cada novo trabalho que concebemos. Acho que isso resulta na obra final que é apresentada ao público”, argumenta.

Sinopse

Nas noites escuras, na fazenda do seu Coxinho, no alto das colinas verdes, uma coisa chama a atenção de Bumboso: a música e o clarão que vêm de longe. Na busca por descobrir o que acontece por detrás das cercas da fazenda, Bumboso terá uma grata surpresa ao lado do seu amigo, o boi Malhadinho.

Serviço

O que: Bumboso – A história de um boizinho festeiro

Quando: 29 de março às 10h

Onde: Teatro Amazonas

Entrada Gratuita

