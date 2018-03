Musical “Paixão pela vida” estreia nesta quinta-feira

Manaus - O espetáculo musical “Paixão pela Vida”, promovido pela Associação Missionária de Apoio e Resgate (Amar) em parceria com a Igreja Presbiteriana (IPManaus) estará aberto ao público de 29 a 31 e de 1º a 7 de abril, sempre às 19h30, na sede de Pedras Vivas, Chapada, zona Centro-Oeste.

A peça tem duração de aproximadamente 2 horas e está dividida em nove atos cênicos. O elenco é composto por 800 participantes, sendo a maioria voluntários envolvidos em diferentes núcleos artísticos: coral, instrumental, coreografia, teatro, contrarregra, figurino, maquiagem, entre outras. A montagem conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O elenco é composto por 800 participantes, sendo a maioria voluntários envolvidos em diferentes núcleos artísticos | Foto: Divulgação/Manauscult

Leia também: No Dia do Circo, conheça histórias de quem faz o espetáculo acontecer

No palco são encenados momentos da vida de Jesus Cristo a partir de sua entrada na cidade de Jerusalém. Milagres, curas, morte e ressurreição do Messias são retratados por meio de canções, que passeiam por gêneros musicais, como o Rock, Canto Gregoriano, Bossa-Nova e o clássico “Aleluia”, de Handel. A organização do espetáculo ressalta que 90% das músicas são autorais, compostas por membros da Igreja Presbiteriana.

Segundo o pastor Ely Barbosa, supervisor geral do musical, o diferencial do espetáculo de 2018 está por conta da parte da comunicação. Barbosa explica que a comunicação foi desenvolvida e ampliada às equipes de cobertura em mídias e a transmissão online. Em 2017, a mesma estratégia foi usada como teste e alcançou 150 mil pessoas. Já este ano foi ampliado em estrutura e em profissionais que são todos voluntários.

No palco são encenados momentos da vida de Jesus Cristo a partir de sua entrada na cidade de Jerusalém | Foto: Divulgação/Manauscult

"Internamente se falando de apresentações do espetáculo em si, nós estamos com uma equipe grande e as interpretações continuam sendo ensaiadas e criadas no nível de excelência máximo. A cena do barco é um dos momentos mais aguardados, por conta de toda a tecnologia que está em torno da cena. A mensagem da proclamação de Cristo é o maior objetivo do musical, que ela chegue de forma clara, objetiva, eficiente e que chegue ao coração das pessoas", conclui o Pastor.

Para assistir o espetáculo “Paixão pela Vida”, basta trocar um quilo de alimento por um convite, no mesmo local das apresentações, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A mensagem da proclamação de Cristo é o maior objetivo do musical | Foto: Divulgação/Manauscult

Novidades

Os portões serão abertos às 18h para que o público possa visitar a Cidade Cenográfica. Além disso, as pessoas poderão alugar as roupas de época, para fazer fotos e interagir no espetáculo.

Leia mais:

Cia de Atores Escalafobéticos estreia espetáculo no Teatro Amazonas

Moradores de Maués participam de 1ª sessão de cinema após 8 anos

Prorrogado prazo para apresentação de propostas do Festival Folclórico