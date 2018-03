SEC oferece diversas atividades culturais no feriado prolongado

Manaus - A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) está com uma programação variada para quem vai curtir o feriado prolongado em Manaus. Na agenda, que vai de 28 de março até o dia 1º de abril, tem espetáculos de teatro, fórum de artes visuais, shows e exposições, a maioria com entrada gratuita.

A programação começa na quarta-feira (28/03), véspera do feriadão, às 19h, com a realização do Fórum Permanente de Artes Visuais, no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, no Largo de São Sebastião. O evento será gratuito e abordará temas como o Seminário de Artes – ConCultura e Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Manaus e SisCult.

Ainda na Galeria do Largo, o visitante poderá conferir as exposições “Sozinho”, com obras de Stanley Rodrigues; “Bicho Urbano”, de Chermie Ferreira; “Almas da cidade”, de Darlan Guedes; e “Crio 19”, que reúne obras de 19 artistas locais. As mostras apresentam diversas linguagens artísticas como pintura, fotografia, graffiti e arte digital.

Na Galeria do Largo, o visitante poderá conferir as exposições “Sozinho”, com obras de Stanley Rodrigues | Foto: Divulgação/Michael Dantas

No Teatro Amazonas, também na quarta-feira, às 20h, acontecerá a apresentação do espetáculo adulto “Tartufo me”, da Um Teatro Produções, dentro da 12ª edição da Mostra de Teatro do Amazonas. A entrada é gratuita.

Ainda dentro da programação da Mostra, na quinta-feira (29/3), serão apresentados dois espetáculos com entrada gratuita: às 10h tem a apresentação de “Bumboso: a história de um boizinho festeiro”, da Cia de Atores Escalafobéticos; e, às 20h, “Quem Casa, Quer Casa”, da Associação Art&Brasil”.

Fim de semana

O sábado, dia 31, terá opções para todos os gostos. Encerrando as comemorações pelo aniversário do Palacete Provincial, às 11h, a banda Papo de Preto vai fazer um show com muito samba e soul, no Coreto da Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia); e, de 13h até 17h, haverá exibição de filme e bate-papo sobre “Star Wars”, com Conselho Jedi, no auditório multiuso do Palacete Provincial. Ambos com acesso gratuito.

À noite, a partir das 19h, no Teatro Américo Alvarez (Avenida Ramos Ferreira, Centro), a banda de rock alternativo Escândalo Fônico fará o show ‘Histórias de amor’, com repertório autoral e entrada gratuita.

Banda de rock alternativo Escândalo Fônico, será uma das atrações para o feriado | Foto: Divulgação

Finalizando a programação de sábado, às 20h, acontecerá a gravação do DVD “Sabedoria popular: Uma revolução ancestral”, do Boi Caprichoso, no Teatro Amazonas. O espetáculo, que terá 1h40 de duração e repertório com 24 toadas oficiais de 2018, contará com a participação do Balé Folclórico do Amazonas e de todos os itens oficiais do Touro Negro. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro ao preço de R$ 150 (plateia), R$ 100 (frisas), R$ 80 (1° pavimento), R$ 60 (2° pavimento) e R$ 50 (3° pavimento).

No domingo, a opção é conferir a “Pintura ao vivo no Largo”, que reunirá atividades como pinturas, graffiti, cartoons e declamações de poesias, de 8h até 18h, no Largo de São Sebastião, com acesso gratuito.

Horários diferenciados

Neste fim de semana, os espaços da SEC funcionarão em horários diferenciados para visitação. As galerias, centros culturais e museus não abrirão na sexta-feira (30/03); e o Teatro Amazonas funcionará em horário especial, das 9h às 13h. No sábado (31/03), os espaços vão funcionar no horário normal; e no domingo (01/04), todos os espaços abrirão de 9h até 14h.

Confira a programação:

Dia 28/03 (quarta-feira)

19h – Fórum Permanente de Artes Visuais

Local: Centro de Artes Visuais Galeria do Largo – Largo de São Sebastião

Acesso: Gratuito

20h – Espetáculo adulto “Tartufo me”

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Gratuita

Dia 29/03 (quinta-feira)

10h – Espetáculo “Bumboso: a história de um boizinho festeiro”

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Gratuita

20h – Espetáculo “Quem Casa, Quer Casa”

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Gratuita

Dia 30/03 (sexta-feira)

9h às 13h – Visitação Teatro Amazonas

Entrada: Gratuita para amazonenses. Demais visitantes, R$ 20

Dia 31/03 (sábado)

11h – Show da banda Papo de Preto

Local: Coreto da Praça Heliodoro Balbi – Centro

Acesso: Gratuito

13h às 17h – Exibição de filme e Bate Papo “Star Wars”, com Conselho Jedi

Local: Auditório Multiuso Cel. Pedro Henrique, no Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, Centro

Entrada: Gratuita

19h – Show ‘Histórias de amor’, da banda Escândalo Fônico

Local: Teatro Américo Alvarez – Avenida Ramos Ferreira, Centro

Entrada: Gratuita

20h – Gravação do DVD do Boi Caprichoso

Local: Teatro Amazonas – Avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: R$ 150 (plateia), R$ 100 (frisas), R$ 80 (1° pavimento), R$ 60 (2° pavimento), R$ 50 (3° pavimento)

Dia 01/04 (domingo)

8h às 18h – Pintura ao vivo no Largo

Local: Largo de São Sebastião, no Centro

Acesso: Gratuito

