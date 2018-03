Millennium Shopping sedia exposição “Arte, Intuição e Cores”

Manaus - Cheios de cores, formas e traços, que retratam os pensamentos e emoções, os trabalhos do artista são pautados na arte abstrata. A mostra acontece até o dia 22 abril, no Millennium Shopping, no piso G1, próximo à escada rolante. A entrada é franca.

De acordo com Eduelsonn, seu trabalho é guiado pela intuição. Não há esboços ou rascunhos, mas sim ideias que fluem no momento da criação em processos que envolvem múltiplos materiais. “E o público do Millennium Shopping poderá conferir de perto a produção das telas”, informa o artista.

Leia também: No dia do circo, conheça histórias de quem faz o espetáculo acontecer

A mostra ficará localizada na loja 215, ao lado do salão Amanda Beauty, até o dia 13 de abril | Foto: Divulgação

Todas as tardes, a partir das 15h, ele estará pintando ao vivo e recepcionando os clientes que visitarem o centro de compras para prestigiar a exposição. “Gosto bastante desse contato e de ter um feedback do público”, disse Eduelsonn, que mora e trabalha em Manaus há mais de 30 anos.

“Arte & Design”

O Millennium Shopping também está sediando a exposição “Arte & Design”, dos artistas Arnaldo Garcez e Vanderlan Mota, com obras que trazem o conceito de sustentabilidade, através da utilização de pigmentos naturais e materiais reciclados. A mostra ficará localizada na loja 215, ao lado do salão Amanda Beauty, até o dia 13 de abril.

“Além de valorizar o trabalho de artistas da região Norte, nosso objetivo é tornar o centro de compras em um propagador de cultura e lazer para a população amazonense”, afirma a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Leia mais:

Shopping Grande Circular promove aulões gratuitos de FitDance

Moradores de Maués participam de 1ª sessão de cinema após 8 anos

Prorrogado prazo para apresentação de propostas do Festival Folclórico