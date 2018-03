Boi-Bumbá Caprichoso grava DVD no Teatro Amazonas

Manaus - Com um elenco formado por 150 pessoas, o Boi-Bumbá Caprichoso grava o DVD “Sabedoria popular: Uma revolução ancestral”, neste sábado, dia 31 de março, às 20h no palco do Teatro Amazonas. A entrada custa R$ 150 (plateia), R$ 100 (frisas), R$ 80 (1° pavimento), R$ 60 (2° pavimento), R$ 50 (3° pavimento).

O espetáculo, que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), contará com a participação do Balé Folclórico do Amazonas.



De acordo com Márcio Braz, diretor artístico do DVD, o espetáculo surpreenderá o público pelo formato inédito quando se fala de apresentação de boi-bumbá. “O Caprichoso sempre representou o Teatro Amazonas na arena e, dessa vez, vai até ele. Faremos uma apresentação singular”, conta. “A caixa cênica do Teatro necessita de outro tipo de dinâmica de espetáculo e é o que vamos fazer, vamos surpreender”.

O espetáculo surpreenderá o público pelo formato inédito quando se fala de apresentação de boi-bumbá | Foto: Arquivo/SEC

A apresentação terá 1h40 de duração e um repertório com 24 toadas oficiais de 2018. “Um dos destaques é a toada ‘Boi de negro’, que remonta as raízes da negritude que fora um dos elementos que influenciaram a dança do boi-bumbá no Brasil”, afirma Braz.

Para acompanhar o levantador de toadas David Assayag, a apresentação contará com 15 Marujeiros e mais 10 músicos que compõem a banda oficial do Caprichoso e conta com instrumentos como surdo e charango.

O espetáculo também contará com 100 bailarinos, divididos em cinco grupos coreográficos: Corpo de Dança Caprichoso, Trupe Caprichoso, Grupo Caxemira, Cia de Dança Arte Sem Fronteiras e o Balé Folclórico do Amazonas.

O Balé Folclórico terá uma participação especial | Foto: Arquivo/SEC

Grupo que faz parte dos Corpos Artísticos da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o Balé Folclórico terá uma participação especial, desenvolvendo a coreografia que abre o DVD. “Convidamos o Balé não só pelo trabalho sólido no estado, mas também por todo o conceito que criamos para o espetáculo. O Balé tem intimidade com a temática, inclusive com as diversas cosmogonias amazônicas”, comenta o diretor.

Ainda de acordo com o diretor, o espetáculo tem uma proposta diferenciada dos shows já realizados nos currais e apresentações no Bumbódromo, mas vai contar com a participação de todos os itens oficiais do Festival de Parintins.

“Para fazer uma apresentação no Teatro Amazonas é preciso de outra fundamentação coreográfica. Todos os itens estarão presentes, tanto como parte do corpo de dança quanto executando a sua evolução”, adianta. “Será um desafio interessante para os itens, sobretudo para os femininos”.

Todos os itens estarão presentes, tanto como parte do corpo de dança quanto executando a sua evolução | Foto: Arquivo/SEC

Cenografia e figurino – Para compor a cenografia e o figurino, a equipe do DVD utilizou peças do acervo da Central Técnica de Produção (CTP) da SEC. “Conseguimos diversos elementos do ambiente amazônico na CTP, que estamos usando para compor o cenário, além da várias peças do figurino”, comenta Braz.

Uma iluminação cênica especial – com uso de luzes de ribalta, tradicionais no teatro; moving light e efeitos especiais – ajudará a compor o cenário.

Momentos – O DVD “Sabedoria popular: Uma revolução ancestral” será dividido em três momentos: o espetáculo no TA; um show no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, marcado para o dia 21 de abril; e alguns clipes.

