Cantor Felipe Araújo faz show pela primeira vez em Manaus

Manaus — O cantor sertanejo Felipe Araújo, que deslanchou na carreira sertaneja após compor uma música para seu irmão, Cristiano Araújo, faz sua primeira apresentação em Manaus no dia 29 de março, na casa de show Copacabana, às 22h. Felipe Araújo, após morte de irmão, antecipou a carreira solo e estreou o single “Com você”, no palco do programa de TV “Hora do Faro”, do apresentador Rodrigo Faro.

Leia também: Moradores de Maués participam de 1ª sessão de cinema após 8 anos

Para recepcionar de forma calorosa o cantor, o fã clube “Manauaras do Felipe Araújo” planeja fazer bonito, é o que garante a presidente Diana Rocha. “Vamos no aeroporto recebe-lo com cartazes, plaquinhas, bandeiras, e com a camisa do FC, claro”, comentou ela, acrescentando que pretendem comprar mimos amazônicos para ele lembrar da região.

O fã clube tem 15 pessoas, contando com a presidente e os dois vice-presidente. “Nosso fã clube foi feito para, além de demonstrarmos o nosso amor por ele, para divulgar o trabalho dele também, as músicas novas, os locais de shows, tudo que envolve ele e a família F.A”, disse descontraída, acrescentando que qualquer interação que o cantor tem com eles nas redes sociais é “Ele segue nosso FC de vez enquanto dá um líke, querendo nos matar de amor”.

Para recepcionar de forma calorosa o cantor, o fã clube “Manauaras do Felipe Araújo” planeja fazer bonito | Foto: Divulgação

A fã conta que a a primeira vez que ouviu uma música do cantor foi “Arrocha com tequila” quando ele ainda participava da dupla “Pedro e Felipe”. Depois da tragédia com o irmão dele, procurei saber mais quem era realmente o Felipe Araújo, e me apaixonei ainda mais pela voz dele, pelo jeito dele ser, por ser um cantor com um coração gigante um jeito humilde de ser. Desde então virei super fã, de querer saber tudo, mais tudo mesmo, até se ele está bem e tudo mais, já são 3 anos de muito amor”, conclui.

O show do cantor acontece nesta quinta-feira (29), véspera de feriado, no Copacabana, localizado na av. do Turismo, a partir das 22h. Os ingressos estão a venda nas centrais Alô Ingressos, nos shoppings Sumaúma, Via Norte, Amazonas, Teatro Manauara e Espetinho do Chefe. Eles também podem ser adquiridos através do site www.aloingressos.com.br.

Raio–X do cantor

Nome: Felipe Francisco Nascimento Araújo

Nasceu em: 02 de julho de 1995 em Goiânia (GO).

Hobby: Compor músicas, jogar futebol e vídeo game

Cresceu ouvindo: Michael Jackson, Coldplay, Zezé de Camargo e Luciano

Leia mais:

Boka Maldita homenageia grandes nomes do samba nesta segunda

Série ‘O Mecanismo’ gera campanha para que assinantes cancelem Netflix

Candidatas disputam 63º edição do Miss Amazonas 2018