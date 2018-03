Livro 'Poranduba Amazonense' será lançado no auditório da UEA

Manaus - Um trabalho de dez anos de resgate sobre a literatura indígena da Amazônia, o livro "Poranduba Amazonense", do cientista e pesquisador João Barbosa Rodrigues, será lançada nesta quarta-feira (28). O evento, organizado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) e Valer Editora, será às 10h, no auditório anexo à Escola Normal Superior (ENS/UEA), localizado na avenida Djalma Batista, nº 2.470, Chapada, zona centro-sul.

A obra foi publicada originalmente pela Revista do Instituto Geográfico e Histórico Nacional, em 1890. A segunda, uma edição reduzida, com uma parte apenas das narrativas, em 1961, pela Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, limitada a 120 exemplares, com ilustrações do gravador Darel Valença Lins. A nova edição, organizada pelo professor Tenório Telles, recupera a edição original com todas as narrativas e mais o Dicionário Português/Nheengatu, com 622 páginas, apresentação do professor Tenório Telles e um texto introdutório do professor e escritor Marcos Frederico Krüger.

Leia também: No Dia do Circo, conheça histórias de quem faz o espetáculo acontecer

Tenório Telles elencou que essa é uma das obras mais importantes da cultura brasileira e indispensável na área de antropologia, história, literatura e, principalmente, para os leitores e estudiosos da Amazônia.

“Trata-se de um livro da segunda metade do século 19 quando o cientista botânico e ilustrador João Barbosa Rodrigues residiu em Manaus com a missão de criar o Museu Botânico do Amazonas. João Barbosa se apaixonou pela região, pelos povos indígenas e desenvolveu pesquisas sobre botânica e culturas nativas da Amazônia. O livro reúne mitos indígenas da região, cantigas e um dicionário em Nheengatu”, explicou.

Performance artística

Durante o lançamento será encenada por alunos de teatro e música da UEA, a lenda "A origem do Solimões", sob a coordenação dos professores Jhon Weiner de Castro e Fabiano Cardoso. Também haverá um bate papo sobre o livro com o professor da Ufam e UEA Marcos Frederico Krüger e o coordenador da edição, Tenório Telles. O livro será comercializado ao valor de R$ 100.

De acordo com Tenório Telles, o lançamento é simbólico, pois é a primeira vez que o livro está saindo com a linguagem atualizada e apresentações sobre a importância da obra.

“É uma grande conquista para o processo cultural amazônico. O livro é indispensável para os estudiosos e o público em geral interessado em conhecer as condições que ensejaram a constituição da cultura popular na Amazônia. O lançamento é uma grande homenagem que a UEA, Valer Editora e Cigás prestam à memória e ao trabalho de João Barbosa Rodrigues”, enfatizou.

Sobre a obra

“Poranduba Amazonense ou Kochiyma-uara Porandub” pode ser elencado como um clássico da literatura regional. João Barbosa Rodrigues - considerado o maior botânico brasileiro do século XIX - apresenta uma coleção de narrativas orais mitos e lendas amazônicos, recolhidos diretamente junto aos índios que habitavam as margens dos rios amazônicos.

As 59 histórias, divididas em 21 lendas mitológicas, 20 contos zoológicos e 18 contos astronômicos e botânicos, são fruto de longas horas de conversa entre o autor e indígenas, bem como os ribeirinhos, dando preferência àqueles acima dos sessenta anos e até mais velhos (alguns centenários), que ainda guardavam lembranças de outros tempos.

Leia mais:

Cia de Atores Escalafobéticos estreia espetáculo no Teatro Amazonas

Moradores de Maués participam de 1ª sessão de cinema após 8 anos

Shopping Grande Circular promove aulões gratuitos de FitDance