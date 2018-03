Mostra de Teatro do Amazonas entra na reta final

Manaus - Com teatro para todas as faixas etárias, a 12° Mostra de Teatro do Amazonas, em sua reta final, apresenta mais oito espetáculos, dois deles sendo mostras paralelas. A mostra, realizada pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), acontece desde o dia 23 e segue até quinta-feira (29).

Dentre os espetáculos ainda a se apresentar está o “Flecha Borboleta” que traz episódios da poética selvagem da região e trata do período em que os aldeamentos indígenas da Amazônia sofreram grande impacto populacional e territorial. O espetáculo, da AACA & Arte Fato, será encenado nesta terça-feira, 27, às 20h, no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita.

"Flecha Borboleta” que traz episódios da poética selvagem da região | Foto: Divulgação

Entre os espetáculos convidados está o ‘Quem Casa, Quer Casa’, baseado na obra de Martins Pena e contemplado com o Prêmio Conexões Culturais da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A montagem trata de questões ligadas a família, a relações humanas fadadas a serem influenciadas por questões econômicas.

Da Associação ArtBrasil, obra será dirigida, pela primeira vez, pela artista Ana Cláudia Mota. “A mostra de teatro está tendo um papel de extrema importância para os artistas e técnicos de teatro do Amazonas, pois é uma forma de todos os artistas conversarem e mostrarem seus trabalhos, de formar plateia e de exercer a função social que a arte tem”, afirmou.

O espetáculo encerra a 12° Mostra de Teatro do Amazonas no dia 29, quinta-feira, às 20h. | Foto: Divulgação

A Mostra

Segundo o presidente da Fetam, Douglas Rodrigues, somente nesses primeiros quatro dias da Mostra, o Teatro do Amazonas já recebeu em torno de 3,5 mil pessoas. “Nossa expectativa é que até o final da mostra vamos atingir de 7 a 9 mil pessoas”, ressalta.

A programação conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Manauscult e Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Programação

27/03

10h - Vestido Queimado ( Souflle de Bodo Company/ Infantil)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

20h - Flecha Borboleta (AACA & Arte Fato/ Adulto)

Entrada: Gratuita

Classificação: 16 anos

28/03

10h – De Encontro (Grupo Criatê Arte e Produção/Infanto-juvenil)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

20h – Tartufo me (Um Teatro Produções / Adulto)

Entrada: Gratuita

Classificação: 14 anos

29/03

10h – Bumboso: a história de um boizinho festeiro (Cia. de Atores Escalafóbeticos)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

20h – Quem Casa, Quer Casa (Associação Art&Brasil)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Mostra Paralela

28/03

20h – A Paixão de Cristo (Jorge Dias)

Local: Rua Castelo Branco, ao lado da Igreja Perpétuo Socorro, Compensa II

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

29/ 03

19h – Performance 3D ou DDD (Teatro do Éden/ Jorge Bandeira do Amaral)

Local: Unidade Tubarão – Avenida Sete de Setembro, 1399, Centro

Entrada: R$ 20 inteira / R$ 10 meia

Classificação: Livre

