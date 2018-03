Grave doença afasta vocalista do Sorriso Maroto dos palcos

Manaus — Na última segunda-feira (26), o grupo Sorriso Maroto anunciou nas redes sociais o afastamento do cantor Bruno Cardoso. O vocalista foi diagnosticado com miocardite e, por recomendações médicas, deve se afastar dos shows da banda por um período indeterminado. Fãs amazonenses lamentam o ocorrido e torcem pela recuperação de Bruno com mensagens de carinho e motivação.

Em um comunicado divulgado nas mídias oficiais do Sorriso Maroto, os integrantes anunciaram a decisão de continuar a agenda de shows enquanto o cantor se recupera.

“Somos uma banda, uma família, somos um só! Sorriso Maroto é a minha vida, nossa vida. A gente não pode parar", afirma Bruno. "Vamos seguir mesmo sem mim e eu tenho certeza que a galera vai entrar com a gente nessa! Quem tem fã e amigo tem tudo! Estarei com vocês mandando energias daqui e recebendo todas as energias daí!”.

A administradora e fã amazonense Tatiane Mota, de 33 anos, acompanha a banda há pelo menos 15 anos. Ela confessa ter ficado muito triste ao saber da doença de Bruno.

"É muito triste saber que uma pessoa que sempre nos divertiu e nos encantou com suas canções terá que passar por momentos tão duros e difíceis", comenta ela. "Ficarei na torcida para que ele se recupere logo e que volte aos palcos o quanto antes".

De acordo com a diretora da Fábrica de Eventos, Bete Dezembro, o próprio Bruno pediu que os shows continuassem. "Como ele diz, 'o show não pode parar', então a festa do dia 22 de abril vai ser igual", afirma ela. Bete reafirma o carinho que Bruno e os outros integrantes do Sorriso Maroto têm por Manaus. "Eles já vieram mais de 20 vezes para cá e são muito queridos pelos manauenses, tanto que na votação para o Samba Manaus, eles ganharam disparado em primeiro lugar".

Quem vem substituir o cantor aqui em Manaus é Thiago Martins, cantor, também conhecido pelo seu trabalho como ator em novelas e filmes nacionais.

"Estou muito feliz, já que sou fã, e entrei nesse desafio com eles", afirma. Em um vídeo publicado para os fãs, ele ressalta que as apresentações do Sorriso Maroto continuam com a mesma grandeza e força de sempre. "É show mesmo, com a estrutura, a banda e o jeito que só o Sorriso Maroto sabe fazer", diz Thiago.

Energia dos fãs

Nas redes sociais, a torcida pela recuperação do cantor era vibrante. Na postagem oficial, que conta com mais de 5 mil comentários, fãs mandam energias positivas e, em alguns casos, até relatam experiências com a doença.

" Bruno, eu também tive miocardiate e pericardiate, são infecções no coração, já tem um ano. Fiz cirurgia, fiquei um mês internada, mas me recuperei. Você é novinho e vai ficar bom logo", conta a fã carioca Maria Almeida.



Para a vendedora e fã amazonense Cleia Miranda, de 39 anos, a "cara" do Sorriso Maroto é o vocalista. "A banda tem vários integrantes, todos muito talentosos, mas com certeza a identidade da banda está no vocal do Bruno", comenta ela. "Esperamos ver ele em breve aqui pelos palcos de Manaus. Do meio do samba e pagode, certamente ele é um dos mais queridos das manauenses", afirma.

Agenda

Os shows devem continuar no formato "Todos Cantam Sorriso", em que a banda convida amigos do pagode para substituir Bruno durante a recuperação do cantor. O primeiro convidado é Thiago Martins, ator em diversas novelas e filmes nacionais. Os outros dois anunciados são os cantores cariocas Dilsinho, que canta "Refém" e "Piquenique", e Mumuzinho, conhecido pelos seus sucessos "Dengo Dengo" e "Fulminante".

