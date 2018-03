Prévia para festa de turnê comemorativa da D-Edge será nesta quinta

Manaus - Antes de realizar a superfesta para comemorar os 18 anos do D-Edge em Manaus, a Magic Eventos realiza nesta quinta-feira (29), véspera de feriado, uma preview no American Bar da Churrascaria Búfalo, situada na Rua Pará, no Vieiralves, a partir das 20h. No comando das pick-ups estarão os DJs Junior B. e Felipe Litaiff. A entrada é gratuita.

No local, ainda serão vendidos ingressos individuais e camarotes para a festa do dia 21 de abril e tocará só o melhor do ritmo eletrônico com os expoentes da capital amazonense. Segundo o promoter, Junior Vicente, o ‘esquenta’ é uma oportunidade única para quem deseja conhecer mais sobre o estilo. “Quem for curtir, com certeza ficará com um gostinho de quero mais”, afirma.

Um dos anfitriões, o DJ Felipe Litaiff afirma que está empolgado para a festa. “A galera pode esperar um som com muito groove transitando entre o Deep tech e também muito house para criar uma atmosfera em que todos se sintam em casa e alegres”, pontua.

Sobre a oportunidade de trocar experiências com os grandes nomes da D-Edge, Litaiff considera um grande marco em sua carreira. “Com certeza será uma experiência maravilhosa tocar com expoentes do momento como Blancah, Renato Ratier, Márcio S. e Ney Faustini. Será como degustar do que há de melhor em termos de música e conceito da atualidade”, completa.

O DJ ainda afirma que a casa noturna é uma das mais prestigiadas do mundo. “Ainda não tive oportunidade de tocar no club, porém, sem dúvida é um dos melhores que já fui no Brasil. É um ambiente mágico, com design perfeito e sonorização com o que há de melhor. As expectativas para o evento são muito positivas, muito boas e animadoras. Com certeza o público irá receber esse showcase da D-Edge de braços abertos e ficará marcado na memória de todos nós”, finaliza Litaiff.

