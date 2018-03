Alunos da rede pública visitam Teatro Amazonas

Manaus - Contando com intérprete da Língua Nacional de Libras, audiodescrição e roteiro em Braille, alunos da rede pública de ensino assistiram ao espetáculo “De encontro”, do grupo de teatro Criatê, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (28/03), no palco do Teatro Amazonas, na programação da 12ª Mostra de Teatro do Amazonas.

Cerca de 400 alunos da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, do Centro Municipal de Artes e Educação Aníbal Beça e do Centro Educacional de Tempo Integral Professor Engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, acompanharam a programação.

De acordo com Helivan Dantas, diretor da escola André Vidal, que atende alunos com deficiência visual, auditiva, com Síndrome de Down e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), as atividades promovidas em espaços culturais ajudam no desenvolvimento cognitivo dos alunos.

“Em nossa instituição, temos o projeto ‘Escola no Teatro’, por meio do qual agendamos visitas nos espaços da SEC”, comenta. “Atividades como esta ajudam a desenvolver nossos alunos, pois dessa forma eles terão um aprendizado mais significativo na sua vida escolar”.

A autônoma Sandra Nogueira acompanhou a filha, Ana Nogueira, estudante da Escola André Vidal de Araújo, durante a apresentação no Teatro. Ela conta que é a primeira vez que teve a oportunidade de assistir a um espetáculo no local.

“O espetáculo foi excelente, pois ajuda não só minha a filha, mas também me ajuda a conhecer mais a cultura em nosso Estado. Eu já tinha vindo ao Teatro para fazer visitas guiadas e dessa vez assisti a um espetáculo. Foi maravilhoso”.

Inclusão social - Um dos destaques da ação foi a criação de um roteiro em Braile que descreveu o espetáculo. Para o diretor da Biblioteca Braille do Amazonas, Gilson Costa, a ação proporciona a inclusão social dos alunos.

“Essa é uma bonita ação da SEC, que tem como objetivo maior, incluir e mostrar a sociedade que todos são iguais. Nós trabalhamos com muito amor e carinho para que estas pessoas possam estar cada vez com mais frequência no Teatro Amazonas”.

12ª Mostra de Teatro do Amazonas – Com encerramento marcado para o dia 29 de março, a Mostra de Teatro do Amazonas apresentou um conjunto de espetáculos de diferentes linguagens.

A Mostra contou com a maioria dos espetáculos gratuitos, que foram apresentados no Teatro Amazonas. No dia 29, às 10h, o local recebe o espetáculo “Bumboso: a história de um boizinho festeiro”, da Companhia de Atores Escalafóbeticos. Já às 20h , acontecerá a apresentação “Quem Casa, Quer Casa”, da Associação Art&Brasil. Os dois espetáculos são gratuitos.

