Prestes a se apresentar em Manaus, Rouge comemora ótima fase

Manaus — A girl band brasileira mais famosa dos anos 2000 está de volta e desembarca em Manaus na sexta-feira (13) para um show cheio de nostalgia e novidades. O evento, que acontece no Podium Arena da Amazônia, a partir das 22h, foi bastante comemorado pelos fãs manauenses desde o anúncio. Aline, Fantine, Karin, Li e Lu conversaram com o Portal EM TEMPO sobre as expectativas de retornar à capital amazonense, novidades na carreira e o crescente sucesso que o grupo teve com o retorno.

EM TEMPO - Qual a relação de vocês com o público manauense? Lembram a última vez que vieram à cidade?

Aline - Estamos cheias de saudades de Manaus, faz muito tempo que estivemos por aí e foi tão lindo. Estamos animadas para repetir a dose.

ET - Quais são as expectativas para o show em Manaus? Vocês possuem alguma história ou lembrança com a cidade ou fãs daqui?

Karin - Sempre vamos com o mesmo amor e de coração aberto em cada cidade que passamos, Manaus será lindo e poderemos relembrar bons momentos que tivemos aí, estamos ansiosas.

ET - Como tem sido a experiência de voltar à ativa? O que mudou e o que continuou o mesmo?

Li - Maravilhoso, nós nunca paramos né, seguimos cada uma com sua respectiva carreira solo. Estamos retomando o Rouge, a parceria, mas nos mantivemos sempre ativas!

ET - Como é voltar ao mercado em uma época em que as vendas e as divulgações são mais focadas no digital?

Lu - Normal. É a evolução da música, da tecnologia, nós temos visto isso crescer com o Brasil de uma forma geral e atualmente já acompanhamos o novo mercado, as atualizações em relação a vendas das músicas e etc. Faz parte do processo :)

ET - Como vocês avaliam o ano de 2018 para vocês? E quais são as novidades que estão por vir? Os fãs podem esperar um novo single/clipe ou um álbum até o meio do ano?

Fantine - Entramos 2018 com muitos projetos e novidades. Lançamos 'Bailando' para abrir os caminhos e já estamos trabalhando em outros lançamentos, mas nada que possa ser adiantado ainda, nos acompanhem...

