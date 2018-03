5 dúvidas sobre depilação a Laser

Eu estava com uns pelinhos indesejados no meu rosto, conversei com minha mãe e ficamos cheias de dúvidas sobre qual seria o melhor procedimento para removê-los, afinal de contas, estamos falando da minha primeira depilação! Pesquisamos muito e encontramos várias informações desencontradas. Resolvemos experimentar a depilação a laser. Vou compartilhar com vocês algumas informações relevantes antes de você tomar sua decisão.

Entenda como funciona o método! | Autor: Reprodução

O que é a depilação a Laser?

A depilação a laser é um método de alta efetividade para a redução definitiva dos pelos, que pode ser realizado sobre, praticamente, todas as zonas corporais e faciais, mantendo a pele lisa e saudável.

Como funciona o tratamento?

O tratamento é rápido, seguro e pode ser realizado em quase todos os tipos de pele. Além disso, a depilação a laser apresenta diversas vantagens em relação aos sistemas tradicionais de depilação, uma vez que também funciona como tratamento para problemas dermatológicos, como a foliculite.

Dói, machuca ou fere?

O desconforto causado pelo laser pode variar de acordo com a sensibilidade e resistência do paciente. Por este motivo, é difícil afirmarmos ou mensurarmos sua intensidade, mas no geral, a sensação percebida é similar à de uma depilação com cera quente.

O Laser mancha a pele?

Qualquer tratamento realizado na pele, pode levar a alterações em sua cor. No caso da depilação a laser, as ‘discromias’ são raras e quando acontecem, são reversíveis.

Quantas sessões são necessárias para acabar com os pelos?

O prazo para a redução definitiva de todos os pelos varia de acordo com o tipo de pele e pelo. Quanto mais clara a pele e mais escuro e grosso o pelo, mais rápido será o tratamento. No geral, 10 sessões são suficientes para a sua redução.

| Foto: Reprodução

Escolhemos a Dr. Laser e fomos super bem atendidas. As doutoras foram muito carinhosas comigo. Senti um pouco de medo, que logo passou depois de tanta atenção recebida. Não senti dor nenhuma e o resultado foi incrível.