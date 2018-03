Bazar Games e Geek é opção para público nerd neste domingo de Páscoa

Manaus - Os fãs da cultura nerd e gamers já podem marcar um novo evento na agenda: no próximo domingo (1º), acontece mais uma edição do Bazar Games e Geek. Com o objetivo de ser uma nova alternativa para venda e troca de produtos para todos os gostos, o evento acontece no Canoa Grill, localizado na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Já é a sexta edição do bazar, que contou com um fluxo de cerca de 150 pessoas no ano passado. Quadrinhos, jogos, mangás, decorações, camisetas e uma variedade de produtos da cultura nerd estarão disponíveis. Além dos produtos, o evento também vai contar com apresentação de cosplays e campeonato dos games Street Fighter e King of Fighters, para quem quiser disputar o troféu e provar que é fera de verdade.

De acordo com a organizadora Fabiana Oliveira, d'O Leiturão, o evento tem se especializado no público geek de Manaus. "O bazar começou voltado para jogos mesmo, mas, na quarta edição, já abriu para outras vertentes, como quadrinhos e action figures", explica. "E é algo que é difícil de encontrar aqui na cidade, então dá para atrair essas pessoas".

Fabiana também adianta que o evento ainda abre oportunidade para quem quiser realizar trocas. "Além das lojas, oferecendo produtos à venda, a pessoa também pode levar o que quiser para tentar negociar uma troca", explica ela. "Tem que saber barganhar!", brinca.

O Bazar Games e Geek começa no próximo domingo a partir das 13h e vai até as 18h, com entrada gratuita. Esta edição do bazar ocorre no Canoa Grill, localizado na avenida Carvalho Leal, número 1015, ao lado do Terminal 2. Para mais informações, basta entrar em contato por meio do número (92) 99501-8946 ou no evento no Facebook.





Edição: Luís Henrique Oliveira





