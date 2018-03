Village Casa de Comidas traz novidades no cardápio e explora sabores

Manaus — Os elogios e comentários dos frequentadores do Village Casa de Comidas são praticamente unânimes: o restaurante carrega o nome de um dos melhores de Manaus. No último mês, uma das casas mais tradicionais da capital ganhou uma nova repaginada no cardápio e mantém sua qualidade no atendimento, requinte e, claro, sabor.

Localizado na avenida Mário Ypiranga, número 948, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, o Village funciona há 22 anos trazendo o melhor da culinária ao redor do mundo. A cozinha, assinada pelos chefs manauenses Idelfonso de Jesus e Francisco Dias, não deixa a desejar quando o assunto é diversidade. A dupla assina os pratos desde a fundação do restaurante e consegue traduzir a paixão pela comida que Helena Brito e Carlos Miguel Castro possuem.

De acordo com Carlos Castro, a qualidade do restaurante é inegável entre os degustadores do Village. "Qualquer prato que você vem degustar aqui são pratos de sabor e cuidado no preparo", conta. "Além do trabalho em si, há o amor e o carinho por trás de cada entrada, cada comida".

Segundo os chefs, nada no restaurante tem origem congelada. | Foto: Márcio Melo

Na nova edição do cardápio, que estrou no último mês, tudo foi minuciosamente escolhido. Alguns continuaram pela tradição e pedido dos clientes, já outros foram acrescentados para trazer o ar fresco da novidade para a clientela.

Entre os pratos adicionados, destacam-se o camarão crocante, bacalhau cremoso e o filé Café Paris. Em especial, a massa negra com frutos do mar é um show de apresentação por si só, com porções generosas de camarão, lula e ostra. Já entre as entradas, a bruschetta de brie com geleia de pimenta e a lâmina de pirarucu com gergelim são carro-forte entre o paladar de quem visita o restaurante.

Na cozinha do Village, não entra comida congelada: apenas produtos frescos e selecionados passam pelas mãos dos chefs. "A Helena é uma pessoa bem viajada e possui uma vivência muito grande em gastronomia fora da cidade e do país", conta Carlos. "De certa forma, ela acaba trazendo o bom gosto dela para dentro da casa". O queijo brie da entrada, por exemplo, é trazido diretamente de São Paulo.

Alguns pratos foram acrescentados para trazer o ar fresco da novidade para a clientela. | Foto: Márcio Melo

As novidades do Village também seguem fora do cardápio. Atualmente, uma feijoada acontece no início de cada mês, sempre no primeiro sábado. Segundo Carlos, a novidade foi bem aceita entre os clientes e já deixou o dia concorrido, necessitando agendamento.

Quem quiser visitar o Village Casa de Comidas, pode separar na agenda: de terça a quinta-feira, o restaurante funciona das 19h às 23h. Nas sextas e sábados, o horário é diferenciado, das 19h à 00h.





