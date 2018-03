Correspondente Rodrigo Alvarez lança livro hoje em Manaus

Manaus - Escrito pelo autor laico brasileiro que mais vende livros de temática religiosa no país, Jesus – O homem mais amado da História é a obra mais atual sobre a vida daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a História em antes e depois: Jesus.

O escritor e jornalista Rodrigo Alvarez recorreu às fontes bibliográficas mais recentes, investigou as mais antigas (entre elas diversos manuscritos originais) e viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo. Nesta quinta-feira (29) o autor estará em Manaus para lançamento e noite de autógrafos na Livraria Saraiva, a partir das 19h.

Fartamente ilustrado, o livro é resultado de uma pesquisa que buscou a informação em estado bruto – o mais livre possível dos interesses políticos e religiosos que sempre manipularam a História. O autor foi aos evangelhos, aos Atos dos Apóstolos, às cartas de Paulo, aos tratados de patriarcas, aos livros judaicos, às profecias, aos pergaminhos que os primeiros bispos da Igreja tentaram apagar na fogueira e aos livros gnósticos, com suas visões místicas, para reapresentar o leitor a uma figura histórica que, ao mesmo tempo Deus e humano, foi humilhado, traído, quebrou regras, desafiou e foi desafiado.

Leia também: 5 dúvidas sobre depilação a Laser

Rodrigo é correspondente da TV Globo na Europa | Foto: Reprodução

Rodrigo viveu três anos em Jerusalém, de onde partiu para visitas ao Sepulcro de Jesus, à Gruta da Natividade em Belém, a Nazaré, à Turquia, à Jordânia, ao Chipre, ao Mar Morto e, claro, ao rio Jordão. Caminhou pelos mesmos desertos que Jesus, meditou no alto das mesmas montanhas, pisou nas mesmas pedras, entrou nas cavernas de Jericó, tomou banho no Mar da Galileia e subiu ao monte onde a tradição afirma que Jesus fez seu sermão inaugural.

O livro aborda temas como a disputa com João Batista, o papel de Maria Madalena na vida de Jesus e manuscritos que, segundo interpretação divergente da tradição cristã predominante, resultam dos segredos de Jesus revelados a alguns apóstolos.

Da visão de Jesus sobre o apocalipse à reconstituição, em detalhes, dos últimos passos antes de sua morte, Rodrigo Alvarez conduz o leitor numa narrativa elegante e acessível. Mesmo quando caminha por passagens conhecidas o faz de uma maneira nova e emocionante, destrinchando também as descobertas arqueológicas mais recentes. Guiada pelos fatos, a obra lança luz sobre um Jesus de antes do cristianismo e de todas as suas divisões futuras – e que mostra a todos os leitores, cristãos ou não, e até mesmo ateus, a relevância e a permanência da trajetória de um homem que pregou o amor e a tolerância e elevou a ética humana a outro patamar.

Jesus – O homem mais amado da História é dedicado, nas palavras do autor, “aos católicos, aos evangélicos – cristãos de todas as cores – e também aos espíritas, aos muçulmanos, aos budistas, aos seguidores de outras religiões, ou de nenhuma; a todos aqueles que, como Jesus, entendem que o amor ao próximo é a parte mais bonita de nossa existência – e que toda a existência humana, por si só, sempre foi e será sagrada.”

| Foto: Reprodução

Sobre o autor

Rodrigo Alvarez começou a pesquisa sobre temas religiosos em 2011 e desde então publicou best-sellers como Aparecida e Humano demais. O autor prossegue em suas pesquisas religiosas e promete mais um livro sobre a presença de Jesus Cristo na História e o quanto a História se faz em seu nome, além de estar preparando sua estreia na ficção. Rodrigo é correspondente da TV Globo na Europa.

Leia mais:

Village Casa de Comidas traz novidades no cardápio e explora sabores

Bazar Games e Geek é opção para público nerd neste domingo de Páscoa

Prestes a se apresentar em Manaus, Rouge comemora ótima fase