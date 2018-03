Rio Preto da Eva recebe Gustavo Lima e Tom Cleber neste fim de semana

Manaus - Neste sábado (31) e domingo (1), o município de Rio Preto da Eva (a 70 quilômetros de Manaus) comemora o 36º aniversário e realiza mais uma edição da Feira da Piscicultura 2018. Os eventos contam com apoio do Governo do Estado e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

No dia 31, Israel Paulain, Renato Freitas e Jôci Carvalho comandam a festa com muita toada e forró. E para fechar a primeira noite, o cantor e compositor Tom Cleber interpreta composições próprias e de outros cantores. Para a segunda noite, dia 1º, os shows ficam por conta da Banda Tomi Xote, Carlinhos do Boi, e fechando o evento, atração nacional com o cantor sertanejo Gustavo Lima. Gustavo ficou muito conhecido pelo seu estilo de cantar.

De acordo com o prefeito da cidade, Anderson Sousa, a estimativa é que 80 mil pessoas passem pelo município, durante esse final de semana. “A cidade de Rio Preto da Eva está organizada para receber o público durante os dois eventos. Tanto as redes hoteleiras, de restaurantes e de bares estão aptas para receber todos os turistas que visitarem o município nesses dois dias de evento, ou quem vem passar o feriado prolongado na cidade desde a sexta-feira”, disse.

Piscicultura

Ainda durante os dois dias de festejos do aniversário da cidade acontecerá a Feira da Piscicultura 2018, que visa injetar 20 milhões em agronegócios na economia do município, além de fomentar o turismo local.

Durante a Feira serão ofertados treinamentos, palestras, vistorias técnicas, exposições, Balcão de Negócios e Financiamento para os empreendedores locais e visitantes da Feira.

O município liderou a produção da piscicultura do País em 2015, com 14,1 mil toneladas, de acordo com o estudo anual divulgado, ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De cada dez quilos de pescado produzido no Amazonas em cativeiro, seis foram fornecidos por Rio Preto da Eva.

