Teatro Manauara e Marcio Braga apresentam “Inspire Mais”

Manaus - Em busca de estratégias para a melhoria do ambiente de trabalho e de resultados positivos, as empresas estão investindo em palestras e treinamentos para suas equipes. Pensando nisso, o Teatro Manauara em parceria com o palestrante e também artista, Márcio Braga apresentam um novo produto para Manaus: o projeto “Inspire Mais”, um circuito de palestras inspiradoras que trabalhará a parte emocional dos participantes, promovendo uma reflexão positiva e motivando-os na melhoria de suas atividades, autoestima e ambiente de trabalho.

Com o tema “Humortivacional”, a primeira edição do “Inspire Mais” acontecerá no dia 17 de abril (terça-feira), em sessões às 8h, 15h e 19h, no Teatro Manauara. As inscrições antecipadas para a palestra, com direito a welcome coffe já estão sendo realizadas diretamente no teatro.

A palestra-show de Márcio Braga terá conteúdo com doses irreverentes de humor direcionado ao público que almeja mudanças e quer vencer na vida. “Será uma palestra fora do convencional, para impactar e impulsionar os participantes. Fé, gratidão, equilíbrio das emoções e humor juntos produzem resultados incríveis e mostraremos isto de maneira simples e objetiva”, antecipa o palestrante.

Leia também: Correspondente Rodrigo Alvarez lança livro hoje em Manaus

Durante a apresentação, Márcio Braga compartilhará todas as técnicas que o ajudaram a sair do zero até alcançar o sucesso nas mídias de entretenimento e como pratica o “foco motivado” para conquistar clientes e novos mercados.

Por falta de tempo, programação ou até mesmo espaço físico, muitos gestores não conseguem proporcionar a participação de seus funcionários nos eventos motivacionais e seguem sem melhorias de resultados com suas equipes. “Pensando nesta demanda, em parceria com o Márcio Braga criamos uma forma de oferecermos esta oportunidade aqui no Teatro Manauara, para facilitar a vida dos empresários e seus funcionários, que receberão conteúdo de valor, numa palestra-show versátil e bem-humorada em um ambiente confortável e seguro”, complementa Adriano Gobeth, gestor do teatro.

MÁRCIO BRAGA

As experiências de vida e profissionais, do irreverente e versátil Márcio Braga, o tornaram conhecido na mídia, como humorista, apresentador de rádio e televisão e mais recentemente, como palestrante motivacional, em seus eventos que têm conteúdo sério, transmitidos com doses de humor, conhecidas como palestras “Humortivacionais”.

Márcio Braga ficou conhecido como humorista, apresentador de rádio e televisão e mais recentemente, como palestrante motivacional | Foto: Divulgação

Com o crescimento do mercado e abertura de novos momentos na economia e de investimento, o humorista passa a usar a sua história de vida, técnicas de empreendedorismo, e motivação para apresentar o projeto “Humortivacional” para grandes, médias e pequenas empresas propiciarem uma maneira de incentivarem e divertirem seus funcionários, de uma forma inovadora de palestra-show.

Nesta nova fase, empresas e entidades como Coca-Cola, Procter & Gamble, Havaianas, JBL, Pioneer, Sony, Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH, CRC-AM, CREA-AM, Fogás e SEBRAE já receberam as apresentações e se divertiram com o artista amazonense.

A carreira de Márcio começou ainda cedo em Tefé, sua cidade natal, fazendo piadas e imitações na família, iniciando assim sua vida de humorista. Apaixonado por rádio começou a se apresentar na Radiobrás e após alguns anos, já em Manaus, criou o “Na Hora do Roxo”, programa de rádio humorístico de maior audiência no Amazonas.

Eu seu currículo de sucessos registra-se ainda trabalhos no Grupo Rede Amazônica e Rede Calderaro de Comunicações, como apresentador de rádio e televisão, neste último conhecido também por suas participações com personagens que interagia levando alegria e risadas para o público em geral. No teatro, Márcio Braga lançou o “Scangalha-up” contrariando o formato tradicional de “stand-up” dos americanos. Neste projeto o artista diverte a plateia com suas piadas, paródias e contos da vida real como forma livre de humor, sendo sucesso de público durante suas edições.

No dia do evento haverá o “Welcome Coffe” na entrada da palestra. Para a participação, a empresa poderá adquirir os pacotes: para 10 pessoas por R$499,00, para 25 pessoas – por R$1125,00, para 50 pessoas por R$ 2.000,00, para 100 pessoas por R$3.500,00, para 150 pessoas por R$5.000,00. A empresa que desejar sessão fechada, poderá adquirir o pacote Exclusive. Mais informações diretamente no teatro ou pelos fones: (92) 3342-8032 e 9 9107-0534 ou pelo e-mail: inspiremais@teatromanauara.com.br

Leia mais:

Rio Preto da Eva recebe Gustavo Lima e Tom Cleber neste fim de semana

Village Casa de Comidas traz novidades no cardápio e explora sabores

Bazar Games e Geek é opção para público nerd neste domingo de Páscoa