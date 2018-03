Mayra Dias é eleita Miss Amazonas 2018

A bela Mayra Dias, representante do município de Itacoatiara, foi coroada na noite dessa quarta-feira (28), como a Miss Amazonas BE Emotion 2018.

Em evento realizado no Centro de Convenções Vasco Vasquez, Mayra desbancou outras 19 candidatas, que foram avaliadas por 12 jurados, após três etapas eliminatórias.

| Foto: Reprodução

Mayra tem 26 anos, 1,75 cm de altura e 56 quilos. É graduada em Jornalismo, Técnica em Rádio e TV e pós-graduada em Assessoria de Imprensa e Mídias Digitais.

Agora, a jovem representará o Estado do Amazonas na 64ª edição do concurso Miss Brasil, que deve ser realizado no próximo 19 de maio, com local ainda a ser definido.

