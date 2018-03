Espetáculo 'A Paixão de Cristo' é apresentado na Zona Leste de Manaus

Manaus - A comunidade São Domingos Sávio, do bairro Armando Mendes, apresenta, nesta Sexta-Feira Santa, o espetáculo teatral e de dança “A Paixão de Cristo”. O evento é apresentado pelos jovens da comunidade católica e convidados de outras denominações religiosas, e realizado há 24 anos. O espetáculo é considerado um dos maiores eventos religiosos a céu aberto da Zona Leste de Manaus, acontecerá no campo de Futebol da Liga Municipal e Desportiva do bairro, às 19h, e contará com a participação de mais de 130 atores mirins, jovens, adultos e idosos, além de voluntários da comunidade. São esperados mais de 8 mil pessoas que irão prestigiar o evento.

O espetáculo vai mostrar os últimos momentos da vida de Jesus Cristo relembrando os principais momentos | Foto: Divulgação

Com a temática “A Força da Fé”, o espetáculo vai mostrar os últimos momentos da vida de Jesus Cristo relembrando os principais momentos, milagres e acontecimentos. O evento é realizado pelo grupo de jovens Paixão de Cristo, da comunidade católica que leva o mesmo nome, e durante os três meses que antecedem ao grande dia, os ensaios são intensificados.

Presença confirmada no evento, o arcebispo metropolitado de Manaus, Dom Sério Castriani fará a abertura do espetáculo, acompanhado do pároco da comunidade, padre Nelson Pereira.

Mais de 130 pessoas participarão na encenação | Foto: Divulgação

Para abrilhantar a apresentação, megas estruturas serão montadas no campo de futebol, como os castelos do rei Herodes e do governador Pôncio Pilatos, além de uma montanha. Telões de LED serão montados na praça do Armando Mendes para que todos possam prestigiar o evento.

