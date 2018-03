Cantores nacionais homenageiam compositores amazonenses, em Figueiredo

Presidente Figueiredo - Compositores amazonenses serão homenageados por artistas nacionais durante o "Samba nas Cachoeiras", evento trazido a Presidente Figueiredo (AM), no dia 31 de março, pelo projeto Conexão Samba Rio-Manaus. O show será realizado na Praça da Cultura, às 22h, com grandes nomes do gênero, de Manaus e Rio de Janeiro, participando de uma animada roda de samba. A entrada é gratuita.

O projeto foi idealizado em 2016 por compositores amazonenses, com o objetivo de produzir uma coletânea, na qual conceituados intérpretes cariocas dão voz a composições de sambistas do Amazonas, divulgando a música regional.

O evento irá contar com o suporte de todos os órgãos de segurança de Presidente Figueiredo | Foto: Divulgação

A última edição do evento foi realizada no dia 17 de março deste ano, no Rio de Janeiro, e reuniu grandes nomes do samba nacional que eternizaram na gravação as letras e as melodias criadas pelos compositores amazonenses Flávio Pascarelli e Paulo Onça, idealizadores do projeto. Músicos como Arlindinho Cruz, Monarco da Portela, Mauro Diniz, Juliana Diniz, André da Mata, Marquinho Sathan, Juninho Lins, Gabrielzinho do Irajá, Júnior Rodrigues e o maestro Cláudio Nunes integram o time de intérpretes.

Agora é Presidente Figueiredo que recebe a festa de reconhecimento ao talento dos sambistas amazonenses. Preparando uma estrutura para centenas de pessoas, a Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semculte) está à frente da realização do evento, que faz o resgate da identidade cultural do samba local, além de movimentar a economia da cidade com turistas que devem chegar ao município durante o feriado de Páscoa.

A última edição do evento foi realizada no dia 17 de março deste ano, no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

“É uma satisfação muito grande trazer todos esses artistas para Presidente Figueiredo, ainda mais para homenagear ícones da música regional. Por isso, tudo está sendo pensado com muito carinho. Além de atender os artistas e dar entretenimento de qualidade para a população, visamos também fomentar a economia local com a presença de turistas que devem chegar tanto de cidades vizinhas, como também do Rio de Janeiro", enfatizou Walter Yallas, secretário de Cultura e Eventos do município.

A ideia é que, durante a Semana Santa, os turistas e o público possam acompanhar as festividades já programadas no calendário de eventos da prefeitura municipal e finalizar o feriado na cidade com a grande apresentação do "Samba nas Cachoeiras". O evento irá contar com o suporte de todos os órgãos de segurança de Presidente Figueiredo.

