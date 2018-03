Roteiro gastronômico de Páscoa

Manaus - Entre as tradições culturais e religiosas que giram em torno do período da Páscoa está o consumo do bacalhau, um dos peixes mais apreciados da culinária portuguesa. Na Páscoa, a renovação da vida; no bacalhau, o estímulo à celebração através dos seus sabores.

Para os que pretendem reunir a família em torno da mesa, no domingo, diversos restaurantes da cidade abrirão suas portas, oferecendo aos seus clientes cardápios especiais. O EM TEMPO elencou alguns destes restaurantes. Confira!

Alentejo

Quer comemorar a Páscoa com a sua família e desfrutar do melhor da culinária portuguesa? A pedida é o Alentejo, localizado na rua Pará, 555, Vieiralves. A casa está preparando um cardápio especial para a data e as reservas podem ser feitas antecipadamente pelo telefone (92) 3233-7300.

Comandado por Eliza Maria da Costa, filha de portugueses, o restaurante prioriza as receitas que têm o bacalhau como base principal. O ingrediente aparece na entrada, em forma de bolinho, e em dezessete outros pratos principais. Em uma das variações, chega assado em lascas com azeite e alho-poró, gratinado com mussarela, guarnecido de batata sautée e arroz.

O toque especial da casa está na combinação de uma excelente culinária com um ambiente aconchegante, onde tudo é pensado nos mínimos detalhes para deixar sua experiência ainda melhor. Com 21 anos de história, o Alentejo é considerado um dos melhores restaurantes especializados na culinária portuguesa na capital amazonense.

Boteco do Dedé

O Boteco do Dedé está com um cardápio cheio de opções no domingo de Páscoa. Dentre elas, a Salada de Bacalhau, com ele servido desfiado, refogado no azeite e salsa, acompanhado de azeitonas, cebola, tomate, pimentão, alface, cenoura, brócolis e ovos. No cardápio tem também o Bacalhau Manauara, com o peixe em postas, regado no azeite e servido com um mix de pimentões, cebola, tomate e azeitonas, acompanhado de arroz branco.

O cardápio tem, ainda, o tradicional Escondidinho de Bacalhau, com o peixe coberto com purê de macaxeira gratinado com queijo. O Boteco do Dedé fica localizado na Praça de Alimentação do Amazonas Shopping. No domingo, o funcionamento da casa será a partir do meio-dia.

Precioska

O Precioska Restobar também abrirá suas portas neste domingo (1º) para um almoço especial de Páscoa. A partir do meio-dia, a casa começará a receber o público que pretende celebrar a data ao lado de familiares e amigos em um ambiente aconchegante.

O Precioska Restobar está com um cardápio fechado que inclui entrada, prato principal e sobremesa, todos elaborados pelo chef espanhol Antônio Molina, convidado especialmente para este dia. Além do bacalhau, prato tradicional para o domingo de páscoa, quem for ao local poderá apreciar também um menu com camarão e filé mignon. “Nosso objetivo é agradar a todos os paladares neste dia tão especial”, afirma o chef.

Há nove anos em Manaus e há oito atuando como chef de cozinha, Antônio Molina começou a cozinhar com a mãe e fez vários cursos de gastronomia em diferentes países. “Passei pela França, Itália, além de fazer aulas também na Espanha. Toda a culinária tem seu encanto e sou fascinado pela amazônica”, destaca.

O Precioska Restobar está localizado na rua Rio Jamary, 28, Vieiralves. Mais informações pelo telefone (92) 99132-5365.

Fiorentina

O Fiorentina também está com um cardápio preparado especialmente para a Semana Santa, com opções à base bacalhau, camarão e os peixes tradicionais da região. As opções de pratos incluem Pirarucu ao Molho Champanhe, Tucunaré com Castanha, Tambaqui no Forno, Moqueca de Camarão, Caldeirada de Tambaqui, Paella de Frutos do Mar, Bacalhoada e Salmão de Forno com batatas e ervas. O Fiorentina fica na Praça de Alimentação do segundo piso do centro de compras e no domingo também funcionará a partir das 12h.

Village – Casa de Comidas

No último mês, uma das casas mais tradicionais casa de comidas da capital ganhou uma nova repaginada no cardápio e mantém sua qualidade no atendimento, requinte e, claro, sabor.

Localizado na avenida Mário Ypiranga, número 948, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, o Village funciona há 22 anos trazendo o melhor da culinária ao redor do mundo. A cozinha, assinada pelos chefs manauenses Idelfonso de Jesus e Francisco Dias, não deixa a desejar quando o assunto é diversidade. A dupla assina os pratos desde a fundação do restaurante e consegue traduzir a paixão pela comida que Helena Brito e Carlos Miguel Castro possuem.

De acordo com Carlos Castro, a qualidade do restaurante é inegável entre os degustadores do Village. "Qualquer prato que você vem degustar aqui são pratos de sabor e cuidado no preparo", conta. "Além do trabalho em si, há o amor e o carinho por trás de cada entrada, cada comida".

No domingo a casa inicia o serviço de atendimento no salão a partir das 11h30. Quem preferir pode fazer reservas antecipadas pelo telefone (92) 98833-1948.