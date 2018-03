Auto de Páscoa marca vidas e abençoa comunidades carentes em Manaus

Manaus - Com programações culturais e religiosas recheando a cidade no fim de semana da Páscoa, a boa para este sábado, ou domingo é prestigiar a tradicional – e sempre marcante – representação da história de Jesus em uma das igrejas de Manaus. Com liturgia pensada para alcançar os mais diversos públicos, a Comunidade Religar, em seu 14º ano, lança a peça teatral com o tema “Mophet: Preciso de um Milagre”, estreando sua primeira edição na tradução simultânea para a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).



A expectativa para este ano é de que mais visitantes conheçam o real e profundo significado da data comemorativa | Foto: Edicarlos Moreira / Asscom Comunidade Religar

No intuito de sempre beneficiar a comunidade em que está localizada, no bairro de Petrópolis, Zona Sul, a casa vai promover a arrecadação de alimentos não-perecíveis para presentear as famílias carentes nas proximidades. Com estimativa de 900 pessoas no ano passado, nos dois dias de apresentação, a expectativa para este ano é de que mais visitantes conheçam o real e profundo significado da data comemorativa.

“As músicas, as cenas, as personagens, o ambiente em si gera um momento muito impactante para mim. Estando no papel principal, assumo uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, me sinto honrado e gratificado. Viver as emoções e o drama da cruz na pele é algo que não posso explicar. Mesmo quando interpretei outros papeis, participar do auto tem um peso muito grande. Realmente, é uma oportunidade única na vida”, opinou Rogério Aquino, que interpreta o messias Jesus há três anos.

São oito cenas compostas em aproximadamente 1h30 de duração de luzes especiais, efeitos sonoros, teatro de sombras e dança hebraica | Foto: Edicarlos Moreira / Asscom Comunidade Religar

Ao todo, são oito cenas compostas em aproximadamente 1h30 de duração de luzes especiais, efeitos sonoros, teatro de sombras e dança hebraica. Com 15 equipes de trabalho, divididas em mais de 100 pessoas nos bastidores e na área externa do templo, o auto vai receber transmissão ao vivo pelas redes sociais da Comunidade Religar no Facebook e Instagram.

“É um momento marcante para todos os membros da igreja, onde nos reunimos durante quase dois meses em preparação, organizando cantinas, brechós e serviços à comunidade, para darmos o máximo de nós nestes dois dias em que relembramos o amor e a entrega completa do nosso Senhor. Conseguimos, em 2017, juntar mais de 260 alimentos, entregando oito cestas básicas completas para a nossa comunidade. Esperamos bater as metas, sempre com o objetivo de melhorar a cada ano”, destacou o pastor-presidente Aroldo Martins.

O tema desde ano é “Mophet: Preciso de um Milagre” | Foto: Edicarlos Moreira / Asscom Comunidade Religar

Horários e localização

A Comunidade Religar fica localizada na esquina da rua Cunha Melo com a rua Paulo Marinho, próximo ao posto de saúde de Petrópolis, Zona Sul de Manaus. As apresentações irão ocorrer no sábado, às 19h, e no domingo com sessão matinê às 16h e às 19h. A entrada é gratuita, sendo opcional levar 1kg de alimento não-perecível.

