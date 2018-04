Caprichoso grava DVD 'Sabedoria popular' no Teatro Amazonas, em Manaus

Manaus - Com muita alegria e emoção, um grande espetáculo foi visto no palco do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus. O boi Caprichoso gravou na noite deste sábado (31), o DVD de 2018 que tem como tema "Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral". Essa é a terceira parte do disco que já foi gravado nas cidades de Alter do Chão, passou por Presidente Figueiredo, e deve ser finalizado em Parintins, a terra dos bumbás. A noite foi recheada de surpresas para o público presente que prestigiou o touro negro.

De acordo com o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, a noite é de glória para todos e o público deve esperar, em Parintins, grandes surpresas para o ano de 2018. "Pisar no palco do Teatro Amazonas é um honra para qualquer artista e realizar a gravação de um DVD em um local reconhecido internacionalmente é para poucos, e nós estamos tendo essa oportunidade. Na ilha [Parintins], quem for nos assistir, pode esperar grandes feitos", disse Babá.

Ainda segundo Tupinambá, foram mostrados, na noite deste sábado, para o público presente no Teatro, cerca de 28 cenários, que foram inseridos durante a gravação do DVD. "A apoteose final do nosso produto vai ser em Parintins, faremos uma grande gravação lá, nos preparando para o festival, para conquistar o bicampeonato", completou o presidente.

A emoção tomou conta da empresária, Lúcia Araújo, que é fã do touro negro, e não perde nenhum festival de Parintins desde 2005, quando foi pela primeira vez conhecer o bumbódromo e se apaixonou pelo Caprichoso. "Eu me arrepio toda sempre que vou a algum evento desse touro negro lindo. A gravação desse DVD mostra o quanto o boi cresceu e amadureceu. Hoje sou uma torcedora feliz, quando pisei lá em Parintins, de cara a energia do Caprichoso me conquistou", explicou Lúcia.

O levantador de toadas David Assayag falou ao EM TEMPO sobre o amor que sente pelo Caprichoso, e como está realizado de pisar no palco do Teatro Amazonas. "Sempre que venho ao teatro, minha energia se renova, saio daqui me sentindo bem. E hoje estou ainda mais realizado, com a energia renovada, e pronto para conquistar mais um titulo para o Caprichoso neste ano", disse David.

Sabedoria popular

A produção do DVD 2018 do Boi Caprichoso mergulhou fundo na ancestralidade por trás do símbolo do tempo áureo da borracha, com estilo renascentista. O advogado Rômulo Vieira, quilombola, bisneto de Júlio dos Santos, um dos mestres de obra do Teatro Amazonas, integra o elenco do Boi Caprichoso para protagonizar um momento histórico durante a gravação do produto audiovisual, ao declamar um texto na toada “Boi de Negro”, gravada no CD 2018 com a participação da cantora maranhense, Alcione.

