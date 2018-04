Festa do Cupuaçu terá cinco atrações nacionais

Presidente Figueiredo - Já estão confirmadas as atrações nacionais para Festa do Cupuaçu deste ano. Luan Santana, Roberta Miranda, Matheus e Kauan, Zeca Pagodinho e Alceu Valença são os grandes nomes do cenário musical brasileiro que estarão presentes em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus) para agitar a 28ª edição do evento, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril, em palcos montados na área central do município e na Corredeira do Urubuí.

O evento deste ano contará com o apoio do Governo do Estado em aspectos como estrutura e reforço na segurança. “Estamos recebendo o apoio da Secretaria de Estado da Cultura e todos os órgãos de segurança para garantir uma festa tranquila e motivar o retorno dos turistas em outras ocasiões para conhecer ainda mais o nosso município”, destacou o prefeito Romeiro Mendonça.

A festa acontece nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril | Foto: Divulgação/Ascom

A prefeitura também está se organizando no sentido de preparar a estrutura do setor comercial para receber a festa. “Nós estamos nos organizando para movimentar o comércio, assim como fizemos no ano passado. Ou seja, estamos preparando os comerciantes para que tenham um bom incremento em sua atividade. No ano passado, a Festa do Cupuaçu movimentou R$ 10 milhões e esse número deve ficar bem maior esse ano, pois estamos com ações de valorização muito significativas. Tudo isso para que a nossa festa alcance uma repercussão nacional e pessoas de outros Estados venham nos prestigiar e conhecer as nossas riquezas naturais”, acrescentou o prefeito Mário Abrahão.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semcult), Walter Yallas, a escolha das atrações vai chamar a atenção de um grande número de visitantes. “Vamos trazer representantes de peso da música sertaneja e do pagode que vão atrair um público bem amplo. No ano passado, conseguimos reunir 320 mil pessoas para assistir aos shows. Neste ano, esse número com certeza será superado”, afirmou.

Outros atrativos

Em paralelo à Festa do Cupuaçu acontece a 22ª edição da Feira de Agronegócios para potencializar a agricultura em Presidente Figueiredo e apresentar os principais atrativos e novidades dos setores agrícola, pesqueiro e minerador da região. Haverá estandes para a visitação do público nos dias da festa. A exposição dos trabalhos movimenta a economia local e atrai novos produtores e investidores para a região.

Luan Santa é uma das atrações mais aguardadas da Festa do Cupuaçu deste ano | Foto: Divulgação

Outro ponto alto da Festa do Cupuaçu é a escolha da rainha do evento. A vencedora do concurso fica com a vaga para disputar o Miss Amazonas. No ano passado, foi a jovem Sasha Abreu quem ganhou disputa. Ela foi a vice-campeã no Miss Amazonas 2017. A premiação para a vencedora do concurso deste ano deve ser divulgada até a primeira quinzena de abril.

Artistas

Com quase 10 anos de carreira, o dono do hit “Acordando o Prédio” é uma das atrações mais aguardadas da Festa do Cupuaçu deste ano. Aos 27 anos e dono de nove álbuns gravados, os grandes sucessos do cantor estão na mente de vários jovens espalhados pelo país. Em breve, Luan Santana começará a dar os primeiros passos em sua carreira internacional. As primeiras apresentações deverão acontecer no México, mas a data de estreia ainda não foi divulgada. Atualmente, o cantor está rodando o Brasil com sua turnê Luan X. O artista será a atração nacional do dia 27 de abril, em Presidente Figueiredo.

os irmãos goianos Matheus e Kauan são uma das duplas sertanejas mais escutadas do momento | Foto: Divulgação

A Festa do Cupuaçu também tem atração voltada para o público que gosta de sertanejo raiz. “A Majestade, o Sabiá”, “São Tantas Coisas”, “Sol da Minha Vida” e “Vá Com Deus”, são apenas alguns dos grandes sucessos da trajetória de 30 anos que a cantora Roberta Miranda irá interpretar durante o evento. Ela estará no palco do evento no dia 28 de abril.

Na estrada desde 2010, os irmãos goianos Matheus e Kauan são uma das duplas sertanejas mais escutadas do momento. Eles estarão na Festa do Cupuaçu no dia 29 de abril com hits como “Decide aí”, “Nessas Horas”, “O Nosso Santo Bateu”, “Que Sorte a Nossa”, entre outros. Mesmo novatos no cenário musical, a dupla é conhecida por conta do seu repertório de sucessos que já foram gravados por grandes artistas. A lista inclui Jorge e Mateus, Luan Santana, Michel Teló, Gusttavo Lima e Bruno e Marrone.

Roberta Miranda irá interpretar alguns dos seus grandes sucessos | Foto: Divulgação

O cantor Zeca Pagodinho é a atração da Festa do Cupuaçu no dia 30 de abril. Ele já gravou mais de 20 discos e é considerado um grande nome do samba e do pagode. Sucessos como “Deixa a Vida Me Levar”, “Caviar” e “Vai Vadiar” não podem faltar em seus shows. O artista começou sua carreira em roda de samba do Rio de Janeiro e se tornou muito popular, o que acabou o levando para cantar nas mais badaladas casas de espetáculos do país. Sempre irreverente, Zeca Pagodinho é uma referência para os sambistas da nova geração.

Aos 71 anos de idade e com mais de 40 de carreira, Alceu Valença também subirá ao palco da Festa do Cupuaçu no dia 30 de abril. Canções como “La Belle de Jour” e “Anunciação” estão entre as mais consagradas do artista. Valença acaba de lançar o filme “A Luneta do Tempo”, o livro “O Poeta da Madrugada” e um CD/DVD com a recriação de sua obra para a música de concerto (“Valencianas”, ao lado da Orquestra Ouro Preto). A obra lhe rendeu o troféu de Melhor Álbum de MPB de 2015, no Prêmio da Música Brasileira.

Zeca Pagodinho é a atração da Festa do Cupuaçu no dia 30 de abril | Foto: Divulgação

Alceu Valença também subirá ao palco da Festa do Cupuaçu no dia 30 de abril | Foto: Divulgação

