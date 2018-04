Quem foi Jesus, o profeta que falou de amor ao mundo

Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos | Foto: Divulgação

Manaus - Ieshua, Issa Al Masih, Profeta, Messias, Vu Lissa, Zambe, Oxalá, Senhor da criação ou Jesus o Cristo, os nomes podem até variar, mas, Jesus, como é conhecido popularmente, faz parte da história de grandes religiões e possui ensinamentos que até hoje são difundidos pelos seguidores da fé.



O homem que, na trajetória histórica, desafiou sociedades e governantes, reúne características de um grande líder. Levou multidões de fiéis a segui-lo, durante a trajetória na terra, e deixou um legado após a sua morte. Mas afinal, quem foi esse homem que mudou o mundo?

Partindo do princípio religioso

O Cristianismo, principal religião que segue os preceitos de Jesus Cristo, foi criado ainda no século I, na Palestina. Possui três vertentes: o catolicismo, protestantismo e o mais recente pentecostalismo. Conforme dados do IBGE (Censo 2010), mais de 86% da população brasileira é cristã.

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José de Albuquerque, nos conta que, no contexto cristão, Jesus Cristo é o filho de Deus. “Ele é filho de Deus que veio até nós nos ensinar que o caminho de volta para o Pai é viver os ensinamentos deixados por Ele. Nossa crença é que sua vida é valida independente do tempo ou da cultura".

Jesus Cristo para os católicos tem grande reverência, pois ele é conhecido como o Senhor, e segundo seus seguidores, ele renova a fé e alimenta os corações que estão quebrantados ou que passam por alguma dificuldade.



O principal ensinamento, segundo Albuquerque é o Amor: “Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos”. Tal ensinamento é registrado historicamente na Bíblia, livro que serve de base de estudos para os cristãos, em Mateus, capítulo 22 e versículo 39, onde diz: "[...] Ame o seu próximo como a si mesmo".

Curiosamente, outras religiões seguem o mesmo ensinamento como base para a comunhão entre os seguidores. É o caso do Espiritismo, doutrina que nasceu no século XIX, na França, por Alan Kardec. No Brasil, segundo o Censo do IBGE (2010), possui o maior número de adeptos, sendo mais de 1,3% da população brasileira.

O espírita e dirigente de estudo da Fundação Alan Kardec em Manaus, Luiz Paulo Furlan, conta que, no Espiritismo, “Jesus o Cristo” é um espírito evoluído e reconhecido como o filho de Deus, ele explica que, todos nós somos filhos de Deus, mas Jesus veio com uma missão de levar a paz e o amor para todas as nações.

Segundo Furlan, a aplicação da Lei do Amor é o principal mandamento de Jesus o Cristo. “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é essencial para vivermos bem, seguir esses preceitos nos tornam pessoas melhores para o convívio e crescimento espiritual,” explica.

Diante de tantas constatações encontradas na história, e de vários estudos, o Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia - Central de Manaus, Atailes Magalhães, diz que Jesus poderia perfeitamente ser descrito como um grande mestre. “Ele ganharia o título de o melhor professor, de um revolucionário, de um líder por excelência e de um psicólogo capaz de sondar as profundezas da alma. Ele era tudo isso e muito mais”, afirma.

Atailes explica que, “Filho do Homem” e “Filho de Deus” são dois nomes usados nos evangelhos para descrever Jesus. “O primeiro indica que ele era Deus encarnado; o segundo aponta para a natureza divina como sendo a segunda Pessoa da Divindade". As duas formas, conforme o pastor, também falam do milagre que foi Jesus Cristo, que se tornou tanto divino quanto humano. Dessa maneira, o entendimento que ele é visto como um ser acima dos outros, torna mais nítida a percepção que Jesus foi um homem além do seu tempo.



No entendimento dos Mulçumanos, o presidente do Centro Islâmico do Amazonas (Ciam), Sheik Walid Saleh, explica que, Issa Al Masih (Jesus) é um profeta enviado por Deus para guiar a humanidade. “Jesus é um humano com uma fé extremamente aguçada e com uma capacidade de aguentar a pressão de ser o transmissor da palavra de Deus para a humanidade”.

A religião Islâmica é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus, chamado Alá e foi fundada pelo profeta Maomé em 622. Walid conta que, no Alcorão, livro sagrado do Islã, Jesus possui um capítulo inteiro narrando a chegada dele na humanidade. “A concepção de Jesus é um milagre que mostra a grande capacidade que Deus possui”. Ainda segundo Walid, os mulçumanos acreditam que Jesus é o grande salvador da humanidade. “No dia do juízo final, estaremos frente ao Pai prestando contas sobre tudo o que nós fizemos, porém, esse dia só chegará depois que o Salvador retornar”, finaliza.



Diante da grande representatividade nas diferentes religiões é possível observar o quanto a humanidade aprendeu e aprende com os seus ensinamentos. Nas religiões afro-brasileiras, originadas da cultura africanas que foram trazidas no período da escravidão para o Brasil, Jesus, por conta de seus atos, também possuí um grande destaque.

A presidente da Federação de Umbanda e Cultos Afro-brasileiros do Amazonas, Nochê Hunjaí Emília de Toy Lissá Agbê Manjá, nos conta que Jesus, quando andou no mundo, fez grandes milagres: “Ele curou e nos ensinou o verdadeiro significado do amor, nos deixou a maior lição, que para nós, significa poder falar a mesma língua”.

Na religião Afro-brasileira, segundo Manjá, Jesus é visto como luz, ou melhor, como um verdadeiro guia. “É ele que determina o que temos que fazer e é nossa salvação. Assim como possui diversos nomes, Jesus, Vu Lissa, Zambe, Oxalá, em todos ele é um só, o Senhor da criação", complementa.



O homem mais amado da História

Ao explanarmos os conceitos que as religiões e a própria história no decorrer dos anos apresentam, Jesus é representado com a mesma verdade: um homem que, diante de diversas provações, provocações, julgamentos e até mesmo a morte, foi capaz de apenas distribuir amor e paz aos seus seguidores. Ele não só trouxe grandes ensinamentos, como também, em diversos lugares do mundo é citado, principalmente, por ter instruído a humanidade a amar.

O jornalista e escritor Rodrigo Alvarez, em seu livro “Jesus - O homem mais amado da História", narra os percursos históricos que retratam a vida de Jesus. Na biografia, o autor apresenta fatos que dividem a história em antes e depois de Cristo.

Ao longo de anos, pesquisando e estudando sobre o assunto, Alvarez, apresenta uma constatação: Jesus é o homem mais amado da história. "Não há outro homem que tenha movido tanto os corações da humanidade quanto Jesus, a começar pela mensagem principal dele que já parte do princípio do amor", diz.

Em entrevista exclusiva ao Em Tempo, o autor explica que em um período de grande selvageria, em Israel, na terra conhecida como Palestina, onde diariamente pessoas eram apedrejadas nas ruas, Jesus chegou com uma mensagem que ia além de olhar ao próximo, mas de amar o outro diferente dele. "Jesus ama os desprezados, os doentes e com isso espalha um amor que acaba voltando para ele, em uma dose muito maior". Então, mesmo sido morto, o autor complementa, "o legado dele, após a sua morte, e tudo que ele fez, o tornou o homem mais amado da história".

Alvarez ainda complementa, "o amor de Jesus, não está apenas em uma religião. Em todas ele é visto, mas não é visto da mesma forma, nem na época que ele viveu, nem mesmo nos dias de hoje, até mesmo na forma física".

Essa grande diferença descrita por Alvarez, é que o homem Jesus, mesmo criticado e tentado de várias formas a se sujeitar aos pensamentos hostis da época, mostrou-se ser totalmente diferente. Em um trecho do livro, o autor cita uma das passagens, do teórico islâmico Abu Hamidal-Ghazali, onde conta que Cristo passou diante de alguns judeus e foi amaldiçoado por eles. Mas sensato, Jesus respondeu de maneira agradável e sem insultos:

"Alguém, então, o provocou.

– Falaram mal de você... E você fala bem com eles?

Jesus lhe respondeu com a mesma serenidade.

– Cada um oferece o que traz dentro de si".

De fato, Jesus não foi apenas um pregador, mas também, com os atos que praticava, conquistou multidões e até hoje seus ensinamentos, quando praticados, fazem a diferença.

